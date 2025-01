Wollten sie ihn töten? Zwei Männer in Kempten vor Gericht

Es muss abends, so gegen 20 Uhr gewesen sein, erinnert sich ein Zeuge vor dem Kemptener Landgericht. Damals, am 24. Juli 2024, habe er großen Krach im Flur des Mehrparteienhauses gehört. Es sei ein „Mordsgeschrei gewesen“, schildert er es dem Schöffengericht. Er habe seine Wohnungstüre im zweiten Stock geöffnet und nach oben geschrien: „Hey ihr da, seid ihr verrückt geworden?“ Kurz darauf liefen zwei Männer an ihm vorbei. Einer von ihnen hielt offenbar eine Waffe in der Hand.

