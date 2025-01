Viel Arbeit für die Justiz: Richter führen zeitweise fünf Verfahren parallel

Mordprozesse, Straftaten im Internet, komplizierte Verhandlungen im Allgäuer Tierskandal: Die Allgäuer Amts- und Landgerichte haben viel zu tun. Der Deutsche Richterbund hat kürzlich vor einer wachsenden Überlastung der Justiz in Deutschland gewarnt. Wir haben uns vom Memminger Landgerichts-Präsidenten Konrad Beß erklären lassen, woran das liegt.

Wie hoch ist die Belastung?

Sie sei durch ein System messbar. Beim Landgericht Memmingen liegt sie bei 110 Prozent, das heißt, es fehlen zwei Richter. Beim Amtsgericht Memmingen fehlen 3,35 Richter. Auch am Landgericht Kempten sei die Zahl der Verfahren hoch, sagt dessen Vizepräsident Gunther Schatz. Allerdings seien hier alle Richterstellen besetzt.

Warum werden nicht weitere Richter eingestellt?

Die Justizverwaltung habe bayernweit 350 Stellen geschaffen, sagt Beß. Allerdings erhält das Amtsgericht Memmingen nur eine zusätzliche Richterstelle. Das Landgericht geht leer aus. Mehr neue Stellen seien wünschenswert. Aber: „Die Wünsche müssen auch finanziert werden und die gegenwärtige Haushaltslage ist bekannt.“

Was sind die Gründe für Überbelastung?

Die Strafabteilung des Landgerichts Memmingen hatte viele spektakuläre Prozesse zu bearbeiten, sagt Beß. Der Doppelmord von Altenstadt etwa und der Mordprozess von Memmingen waren Indizienprozesse und liefen jeweils über mehrere Monate. Das Amtsgericht Memmingen habe vor allem wegen der ständig wachsenden Passagierzahl am Flughafen Memmingen eine hohe Belastung. Denn dadurch steige auch die Zahl der Verfahren wegen Ansprüchen nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung. Zum Beispiel, wenn es um eine Entschädigung nach einem ausgefallenen Flug geht.

Welche Rolle spielen Massenverfahren?

Die Zivilabteilung des Landgerichts Memmingen „leidet weiterhin unter der nicht endenden Zahl an Massenverfahren“, sagt Beß. Auch in Kempten sei sie gestiegen, berichtet Schatz. Zwar habe die Zahl der Dieselverfahren abgenommen. Dabei geht es um die Manipulation von Motoren bei verschiedenen Autoherstellern, um gesetzliche Vorgaben für Abgaswerte zu umgehen. Dafür haben andere Massenverfahren deutlich zugenommen, sagt Beß. Zum Beispiel wegen der Erhöhung von Versicherungsbeiträgen.

Werden Verfahren auch komplizierter?

Ja, sagt Beß. Auch weil sie internationaler werden. Er nennt ein Beispiel: Jemand nimmt im Internet an einem Glücksspiel teil, verliert viel Geld und gerät mit dem Anbieter in Streit. Der sitzt im Ausland. Jetzt muss geklärt werden, ob in dem Verfahren das Recht des anderen Landes berücksichtigt werden muss. Wenn ja, muss sich der Richter einarbeiten.

Ziehen Verteidiger Verfahren künstlich in die Länge?

In einigen Allgäuer Prozessen in diesem Jahr konnten Beobachter den Eindruck gewinnen, Verteidiger zögerten Verfahren in die Länge, weil sie sich davon Vorteile für ihre Mandanten erhofften. Diese Vorgehensweise werde Konfliktverteidigung genannt, sagt Beß. „Ziel ist es wohl, durch eine Vielzahl von Anträgen eine erhebliche Verfahrensverzögerung zu erzielen und das Gericht zu zermürben.“ Er kritisiere diese Vorgehensweise aber nicht: „Das ist das gute Recht des Verteidigers.“

Müssen Richter mehrere Verfahren parallel verhandeln?

Viele Richter „machen regelmäßig Überstunden, um ihr individuelles Pensum zu bewältigen, ohne hierfür einen Ausgleich zu erhalten“, sagt Beß. Die 1. Strafkammer des Landgerichts Memmingen habe in diesem Jahr häufig mehrere Verfahren, zeitweise bis zu fünf, gleichzeitig geführt. Das bedeutete „eine außergewöhnliche und kaum mehr zu bewältigende Belastung“. Doch eine Alternative habe es nicht gegeben: Denn wenn ein Angeklagter bis zur Urteilsverkündung in Untersuchungshaft sitze, müsse dessen Verfahren so schnell wie möglich beendet werden.

Künstliche Intelligenz als Helfer für den Richter:

Derzeit werden laut Konrad Beß Anwendungen entwickelt, die die Gerichte entlasten sollen. Diese Künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel bei etlichen Verfahren rund um Fluggastrechte helfen. Der Präsident nennt ein Beispiel: Ein Flug ist ausgefallen, ein Passagier möchte eine Entschädigung einklagen. Nun könnte der Computer mit den Daten dieses Fluges gefüttert werden. Am Ende soll der Rechner ausspucken, wie viel Entschädigung dem Passagier zustehen könnte. Ein solches Computerprogramm wäre Richtern eine Hilfe, so könnten sie diese Fälle leichter bearbeiten. Beß hat noch ein Beispiel: Jemand reicht eine Klage mit 800 Blatt Papier ein. Die Gegenseite antwortet mit einer Klageerwiderung von 1000 Seiten. Das alles zu lesen, kostet Richter viel Zeit. Deshalb werde an einem Computerprogramm gearbeitet, das die wichtigsten Inhalte heraussucht und strukturiert.