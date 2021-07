Landratsamt platzt in Abifeier und schickt Abiturienten in Quarantäne

Zeremonie in „Ho’gau“ wird von Landratsamt unterbrochen, weil zehn Schüler vorsorglich in Quarantäne sollen. Für sie gab es die Zeugnisse im Freien.

16.07.2021 | Stand: 19:16 Uhr

Paukenschlag bei der Abiturfeier im Hohenschwangauer Gymnasium: Mitten in der Feier mussten zehn Schüler samt ihren Eltern die Turnhalle verlassen. Das Landratsamt hatte sich während er Feier bei der Schule gemeldet. Offenbar müssen die Schüler aus vorsorglichen Gründen in Quarantäne – keiner der Schüler war zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Wie unserer Redaktion mitgeteilt wurde, waren die Schüler auf privater Abifahrt in Kroatien unterwegs. Nachdem die Schüler den Saal verlassen hatten, wurde die Feier mit den verbliebenen Teilnehmern zu Ende geführt.

Landratsamt platzt in Abifeier: Schüler bekommen Zeugnisse im Freien

Laut Schulleiter Thomas Schauer platzte die Anordnung der Kreisbehörde mitten in die Feier. Die betroffenen Schüler erhielten daraufhin im Freien ihre Zeugnisse. Da alle anwesenden Maske trugen und die Stühle mit Abständen aufgestellt waren, durften die restlichen Anwesenden die Zeremonie in der Turnhalle weiterführen. Nähere Informationen zur Entscheidung des Amtes waren bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Das Landratsamt war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Deshalb blieb auch die Frage von Eltern unbeantwortet, warum exakt zu der Minute die Veranstaltung unterbrochen werden musste. Große Betroffenheit im Saal, Eltern, Schüler und Lehrer diskutierten erschrocken die Situation vor Ort.

Auch 20 Abiturienten im Oberallgäu müssen vorsorglich in Quarantäne

Ein Corona-Ausbruch in einer Ferienanlage in Kroatien hat auch Folgen für 20 Abiturientinnen und Abiturienten aus Kempten und dem Oberallgäu: Sie müssen für vierzehn Tage in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt Oberallgäu angeordnet und sich damit dem Vorgehen anderer betroffener bayerischer Regionen angeschlossen, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilt. Bei den Schülern wurden zudem Corona-Tests angeordnet. Bislang sei kein positiver Fall identifiziert worden. Da die Inkubationszeit aber noch läuft, müssen die Betroffenen 14 Tage zu Hause bleiben.

Hohenschwangau: Abiturfeier geht nach Störung weiter

Die Zwangsunterbrechung in Hohenschwangau tat dem mehrmals betonten „Geist von Ho’gau“ aber keinen Abbruch. Kleine Ensembles umrahmten die Feier mit Corona gemäß kürzeren Stücken musikalisch. Vor der Unterbrechung hatte der Schulleiter neben Schülern den Elternbeirat, den Förderverein und die „Alt-Hogauer“ begrüßt zu einem außergewöhnlichen Abiturjahrgang. Mit einem Notendurchschnitt der 55 weiblichen und männlichen Absolventen von 2,03 waren sie besser als der bayerische Schnitt von 2,14 „und der beste Durchschnitt, den Ho’gau jemals erreicht hat“, sagte Schauer stolz.