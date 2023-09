Vor der Landtagswahl: Kandidaten aus den Allgäuer Stimmkreisen im Interview

Direktkandidaten für die Landtagswahl 2023 aus den Stimmkreisen im Allgäu stellen sich unseren Fragen. Hier geht's zur Übersicht der Interviews.

21.09.2023 | Stand: 09:45 Uhr

Es wird wieder gewählt. Bei der Landtagswahl in Bayern geht es am Sonntag, 8. Oktober 2023, an die Wahlurne. Die Ergebnisse entscheiden darüber, wer in den Landtag einzieht. Der Freistaat ist in 91 Stimmkreise unterteilt. Im Allgäu sind dies die Stimmkreise

Wir haben mit Landtagskandidaten aller Allgäuer Stimmkreise von den großen Parteien gesprochen. Dieser Artikel ist Sammelpunkt für alle Interviews mit den Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl in Bayern 2023 in ihrem Stimmkreis.

Stimmkreis 708 Kaufbeuren

Von den Direktkandidaten wurde 2018 Franz-Josef Pschierer von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Dr. Günter Räder von den Grünen geholt

Stimmkreis 709 (Kempten, Oberallgäu)

Von den Direktkandidaten wurde Thomas Kreuzer von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Alexander Hold von den Freien Wählern geholt.

Stimmkreis 710 - Lindau/Sonthofen

Von den Direktkandidaten wurde Eric Beißwenger von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Thomas Gehring von den Grünen geholt.

Thomas Gehring (Die Grünen) im Interview: "In der Regierung gestalten" - Thomas Gehring hat die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen nicht aufgegeben. Was er vom Heizen mit Holz hält.

Es folgen Interviews mit

Eric Beißwenger (CSU)

Ulrike Müller (Freie Wähler)

Markus Kubatschka ( SPD

Dr. Dominik Spitzer ( FDP

Uwe Schweizer (AfD)

Engelbert Blessing (Die Linke)

Stimmkreis 711 - Marktoberdorf

Von den Direktkandidaten wurde Angelika Schorer von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Christian Vávra von den Grünen geholt.

Stimmkreis 712 - Memmingen

Von den Direktkandidaten wurde Klaus Holetschek von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Daniel Pflügl von den Grünen geholt.

Mariana Braunmiller (Freie Wähler) im Interview: Für Jung und Alt - Mariana Braunmiller tritt für die Freien Wähler bei der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Memmingen an. Sie will sich für eine bessere Lebensqualität für Jung und Alt im ländlichen Raum einsetzen.

Es folgen Interviews mit