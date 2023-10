Live-Blog zur Landtagswahl: Alle News aus den Allgäuer Stimmkreisen

Am Sonntag, 8.10., steht die Landtagswahl 2023 in Bayern an. Hier finden Sie aktuelle News, Prognosen und Stimmen der Kandidaten in den Allgäuer Stimmkreisen.

03.10.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Bei der Landtagswahl in Bayern geht es am Sonntag, 8. Oktober 2023, an die Wahlurne. Die Ergebnisse entscheiden darüber, wer in den Landtag einzieht. Die Prognosen deuten auf ein enges Rennen um Platz zwei hinter der CSU mit Ministerpräsident Markus Söder hin.

Im Newsblog der Allgäuer Zeitung finden Sie vor der Landtagswahl 2023 in Bayern die letzten Prognosen, Umfrage-Ergebnisse, Nachrichten und Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus den Allgäuer Stimmkreisen. Am Wahlabend am Sonntag (8.10.23) erhalten Sie hier laufend aktuell alle Ergebnisse, Reaktionen und Bilder aus den Stimmbezirken im Allgäu im Überblick.

Dienstag, 3.10., 8 Uhr: Welcher Partei Jugendliche aus Kempten ihre Stimme bei der U-18-Wahl geben

Bei der U-18-Wahl haben Kinder und Jugendliche vor der Landtagswahl die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Für welche Parteien junge Menschen ihr Kreuz machen, lesen Sie hier.

Montag, 2.10., 13.40 Uhr: Wie viele Stimmkreise gibt es im Allgäu bei der Landtagswahl Bayern 2023

Zur Landtagswahl 2023 ist Bayern in 91 Stimmkreise unterteilt. Im Allgäu sind dies die Stimmkreise

Sonntag, 1.10., 8 Uhr: Umfrage: Grüne, Freie Wähler und AfD in Bayern fast gleichauf

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl liegt die CSU laut einer neuen Umfrage unangefochten auf dem ersten Platz - das Rennen um Platz zwei ist aber offen. In einer am Sonntag veröffentlichten Befragung des Instituts Civey für den "Spiegel" und die "Augsburger Allgemeine" kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 37 Prozent. Die Grünen und die Freien Wähler stehen bei 15 Prozent, die AfD kommt auf 14 Prozent. Abgeschlagen ist die SPD mit 9 Prozent. Die Landtagswahl ist am kommenden Sonntag (8.10.).

Die FDP muss laut der Umfrage um den Wiedereinzug in den Landtag bangen - sie steht bei Civey bei 4 Prozent. Die Linke wäre mit 1 Prozent weiterhin nicht im Parlament vertreten.

Civey hat für die "Sonntagsfrage" vom 24. September bis zum 1. Oktober rund 5000 Bayerinnen und Bayern ab 18 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten.

Freitag, 29.9., 12 Uhr: Die Direktkandidaten im Alllgäu in ausführlichen Interviews

Wir haben mit Landtagskandidaten aller Allgäuer Stimmkreise von den großen Parteien gesprochen. Dieser Artikel ist Sammelpunkt für alle Interviews mit den Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl in Bayern 2023 in ihrem Stimmkreis.

Stimmkreis 708 Kaufbeuren

Von den Direktkandidaten wurde 2018 Franz-Josef Pschierer von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis bei der vergangenen Landtagswahl hatte Dr. Günter Räder von den Grünen geholt.

Holger Jankovsky (Die Grünen) im Interview: „Nicht wählen, ist keine Option“ - Der Direktkandidat ruft dazu auf, Politik mitzugestalten. Seine Schwerpunkte: Jugend und Familie.

Christian Toth (FDP) im Interview: „Politik, die ans Leben anknüpft“ - Toth wünscht sich mehr Zutrauen in die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger.

Bernhard Pohl (Freie Wähler) im Interview: Für Bahn, Wirtschaft und Bildung - Pohl hat sich einiges vorgenommen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt er aus.

Paul Meichelböck (Die Linke) im Interview: "kompromisslos soziale Politik" - Der Gewerkschafter steht für „kompromisslos soziale und friedliche“ Politik.

Susanne Sorgenfrei (SPD) im Interview: "Momentan wird so viel verschlafen" - Sie sieht es gelassen, dass sie noch unbekannt ist. So stünden ihre Themen im Zentrum.

Patrick Herkommer (AfD) im Interview: Abschiebequote muss bei 100 Prozent liegen - Patrick Herkommer spricht von „unkontrollierter Masseneinwanderung“ und will Familien stärken.

Peter Wachler (CSU) im Interview: „Ich verstelle mich nicht“ - Der CSU-Direktkandidat möchte seine eigenen Akzente setzen. So positioniert er sich in der Partei.

Stimmkreis 709 (Kempten, Oberallgäu)

Von den Direktkandidaten wurde 2018 Thomas Kreuzer von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis bei der vergangenen Landtagswahl hatte Alexander Hold von den Freien Wählern geholt.

Stefan Nowotny (Die Linke) im Interview: Enteignung als politisches Mittel - Stefan Nowotny will sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Ein Mittel dafür sei die Enteignung.

Joachim Konrad (CSU) im Interview: B12-Ausbau ja, aber anders - der Altusrieder Bürgermeister geht für die CSU ins Rennen. Was er sich von Thomas Kreuzer abschaut – und was nicht.

Markus Reichart (Die Grünen) im Interview: "Vom B12-Ausbau halte ich nichts" - der Heimenkircher Bürgermeister sieht die Grünen nicht als Verbotspartei.

Simon Schwendiger (FDP) im Interview: Mehr Praxis in die Politik - der Unternehmer aus Sulzberg will für die FDP in den Landtag. Ihm geht es vor allem um die Interessen des Mittelstandes.

Alexander Hold (Freie Wähler) im Interview: Ermöglichen statt verhindern - weniger Bürokratie und einen neuen Geist will der Kemptener Jurist Alexander Hold. Der Freie Wähler sieht ein spannendes Rennen.

Andreas Mayer (AfD) im Interview: Nationalparks für das Allgäu - der 28-Jährige will Atomkraftwerke reaktivieren. Seinen AfD-Kollegen Björn Höcke würde er nicht nach Kempten einladen.

Hans Jürgen Ulm (SPD) Im Interview: Er setzt auf ÖPNV, Ganztagsbetreuung und Wohnen. Warum er die SPD nach wie vor für unverzichtbar hält.

Stimmkreis 710 - Lindau, Sonthofen

Von den Direktkandidaten wurde Eric Beißwenger von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Thomas Gehring von den Grünen geholt.

Thomas Gehring (Die Grünen) im Interview: "In der Regierung gestalten" - Thomas Gehring hat die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen nicht aufgegeben. Was er vom Heizen mit Holz hält.

Eric Beißwenger (CSU) im Interview: "Der Wolf ist die größte Sorge der Älper" - Eric Beißwenger verteidigt die Forderung nach einem Limit für Geflüchtete und die Festlegung auf die Freien Wähler.

Dr. Dominik Spitzer (FDP) im Interview: „Die Kliniken haben auf Teufel komm raus operiert“ - Wie der Mediziner die Pflege in Bayern verbessern will und warum er auf Kernkraft setzt.

Markus Kubatschka (SPD) im Interview: "Windräder sollten genossenschaftlich oder kommunal betrieben werden – damit Gewinne in der Region bleiben." - Kubatschka ist wichtig, dass die Energie für die Bürger bezahlbar bleibt.

Ulrike Müller (Freie Wähler) im Interview: Die Landwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler - Ulrike Müller aus Missen ist seit zehn Jahren im EU-Parlament. Jetzt möchte sie ihre Erfahrungen in Bayern einbringen

Uwe Schweizer (AfD) im Interview: „Grenzkontrollen verstärken“ - Der AfD-Kandidat spricht sich für eine Begrenzung der Zuwanderung aus. Was er für Familien und Landwirte machen will.

Engelbert Blessing (Die Linke) im Interview: „Bildung muss gerechter werden“ - Er fordert gleiche Chancen für alle Schüler. Ein weiterer Schwerpunkt des ehemaligen Zeitsoldaten ist Friedenspolitik.

Stimmkreis 711 - Marktoberdorf

Von den Direktkandidaten wurde Angelika Schorer von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte Christian Vávra von den Grünen geholt.

Stimmkreis 712 - Memmingen

Von den Direktkandidaten wurde 2018 Klaus Holetschek von der CSU in den Landtag gewählt. Das zweitbeste Ergebnis hatte bei der vergangenen Landtagswahl in Bayern Daniel Pflügl von den Grünen geholt.

Carmen Stürmer (Bündnis 90/Die Grünen) im Interview: "Blühendes Bayern erhalten" - Carmen Stürmer sieht saubere und günstige Energie, also aus Sonne, Wind und Wasser, als einen Schlüssel zum Erfolg.

Mariana Braunmiller (Freie Wähler) im Interview: Für Jung und Alt - Mariana Braunmiller will sich für eine bessere Lebensqualität für Jung und Alt im ländlichen Raum einsetzen.

Ivo Holzinger (SPD) im Interview: Mittelstand und Familien stärken - Ivo Holzinger will sich in der Landespolitik für die alltäglichen Probleme der Bürger vor Ort einsetzen. Dazu zählt bezahlbares Wohnen und der Mittelstand.

Rupert Reisinger (Linke) im Interview: Chancengleichheit schaffen - Rupert Reisinger will ein anderes Schulsystem, bezahlbare Mieten und Superreiche zur Kasse bitten.

Christoph Maier (AfD) im Interview: Mehr Verantwortung übernehmen - Christoph Maier ist bereits Landtagsabgeordneter. Er sagt: Die Zeit ist reif, um mehr Verantwortung zu übernehmen.

Franz Josef Pschierer (FDP) im Interview: "Vor dem Verteilen kommt das Erwirtschaften" - Franz Josef Pschierer über seine Ziele und seine Chancen auf eine Wiederwahl nach dem Wechsel von der CSU zu den Liberalen.

Klaus Holetschek (CSU) im Interview: "Beste Bildung für unsere Kinder" - Holetschek will die Weiterentwicklung des Hochschulzentrums Memmingen und der regionalen Infrastruktur. Was er außerdem plant.