Landwirtschaft: Wie sich ein Bio-Betrieb von einem konventionellen unterscheidet

Etwa jeder fünfte Betrieb in der Region arbeitet nach Bio-Richtlinien. Das bedeutet zum Beispiel, dass im Sommer jede Kuh auf die Weide muss

22.08.2021 | Stand: 19:35 Uhr

Knapp 1500 Betriebe im Allgäu werden ökologisch bewirtschaftet – etwa 300 mehr als noch vor fünf Jahren. Diese Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Der Bio-Boom hält an. In der Region liegt der Anteil der Bio-Landwirte bei etwa 20 Prozent. Über dieser Quote liegen die Kreise Oberallgäu und Lindau. Dort wird fast jeder vierte Betrieb ökologisch geführt.

Aus Liebe zur Natur

Vor 30 Jahren stellten Klaus und Bärbl Dietrich ihren Hof in Simmerberg ( Westallgäu) auf Bio um. „Die Natur ist ein Gut, das der liebe Gott geschaffen hat – und das wir hegen und pflegen. Aber so, dass es auch die Generationen nach uns noch nutzen können“, sagt Bärbl Dietrich. Grundsätzlich gilt: Bio-Landwirte halten mindestens die Regeln der EU-Öko-Verordnung beispielsweise zu Tierwohl, Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ein. Sind die Landwirte darüber hinaus Mitglied eines Verbandes wie Bioland, Naturland oder Demeter, gelten deren genauere Vorgaben. Beispiel Legehennen: Laut Tierschutzverordnung dürfen in Deutschland bis zu neun Legehennen pro Quadratmeter Stallfläche gehalten werden. Bei ökologischen Betrieben sind maximal sechs Tiere pro Quadratmeter mit zusätzlicher Auslauffläche erlaubt.

Das hilft dem Immunsystem

Und was macht für den Landwirt selbst Bio aus? Dass seine Kühe draußen auf der Weide grasen können, sei für ihn ein wichtiger Punkt, sagt Klaus Dietrich . Die EU-Öko-Verordnung gibt dazu vor: „Die Tiere sollten so oft als möglich Zugang zu Auslauf im Freien oder zu Weideflächen haben.“ Bei Bioland, dem mitgliederstärksten Verband im Allgäu, ist Weidegang „während der Vegetationszeit“ vorgeschrieben. Auch Klaus und Bärbl Dietrich bewirtschaften ihren Bauernhof nach Bioland-Regeln.

Diese ändern sich immer wieder, sagt Klaus Dietrich. Als Beispiel nennt er den Weidegang. „Es gab eine Zeit, da hat man bei Landwirten, die zu Bioland wechseln wollten, gesagt: Ein Laufhof reicht erstmal. Inzwischen muss jedes Tier auf die Weide raus. Das hat sich zum Positiven entwickelt.“ Damit seine Kühe den Sommer auf den Weiden verbringen können, müssen er und seine Frau die Flächen dafür vorbereiten. Sie stellen einen Elektrozaun auf und fahren ein Tränkefass voll Wasser dorthin. Abends – falls die Kühe nachts draußen sind, auch morgens – treiben sie die Herde zum Melken in den Stall. Das sei schon ein gewisser Aufwand, sagt Klaus Dietrich. „Aber wenn die Kühe draußen sind und was zu fressen haben, macht Weidegang am wenigsten Arbeit.“ Seine Frau Bärbl ergänzt: Wenn die Tiere auch bei Wind und Wetter draußen seien, werde ihr Immunsystem gestärkt.

Grasende Tiere gibt es auch auf dem Bauernhof von Norbert Riefer in Legau (Kreis Unterallgäu) zu sehen. Dort ist aber nur das Jungvieh auf den Weiden, die Kühe stehen im Stall. Riefer bewirtschaftet seinen Betrieb konventionell. Dadurch habe er mehr Möglichkeiten, sagt der Landwirt – etwa bei der Ampferbekämpfung. Gegen das Unkraut können konventionell wirtschaftende Landwirte mit Pflanzenschutzmitteln vorgehen. Biobauern bleibt oft nur die mechanische Unkrautbekämpfung: Sie müssen die Pflanze von Hand ausstechen.

Gedüngt wird mit Mist

Die Kühe von Riefer fressen im Stall Silage, also speziell vergorenes Gras. Silagefütterung ist zwar auch auf Biobetrieben erlaubt – aber nicht ausschließlich. Auch bei der Behandlung seiner Tiere mit Medikamenten oder der Düngung der Flächen sei er als konventioneller Landwirt variabler, sagt Riefer. „Wenn es lange richtig heiß ist, kann ich eine Ladung Mineraldünger auf die Felder geben und muss nicht Gülle fahren.“ Generell gehöre mineralisches Düngen für ihn zur intensiven Bewirtschaftung. Klaus und Bärbl Dietrich düngen ihre Flächen nur mit Mist und Gülle. „Darum ist das für uns Biobauern auch etwas Wertvolles, das wir uns genau einteilen. Wir wollen ja nicht, dass der Regen es wegschwemmt“, sagt Bärbl Dietrich. Auf den Unterschied zwischen konventionell und ökologisch angesprochen, sagt ihr Mann: „Es gibt konventionelle Betriebe, die sehr nah an Bio dran sind – und es gibt Bio-Betriebe, die nah an konventionell dran sind.“ Es komme auf den Betrieb an, keiner sei wie der andere. Riefer ergänzt: „Jeder bewirtschaftet seinen Hof individuell, wie er es für richtig hält.“

Lesen Sie auch

Klimaschützer Landwirt - das geht, sagt eine Oberallgäuer Initiative Rinderhaltung

Lesen Sie auch: Trio will in Eschach Weichkäse aus Bio-Heumilch produzieren. Durch den Umbau einer Tenne samt Stall entstehen auch Hofladen und Räume für Feste und Käse-Events.