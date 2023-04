„Lasst die Lärmerei!“ Allgäuer Motorrad-Urgestein appelliert an Bikerkollegen

Viele Anwohner im Allgäu ärgern sich über Motorrad-Lärm. Jetzt springt ihnen ein Motorrad-Urgestein bei - und zwar mit einem Apell an seine Biker-Kollegen.

12.04.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Mit Beginn der Motorradsaison droht die nächste Runde im Streit zwischen lärmgeplagten Anwohnern und Bikern auf beliebten Strecken im Allgäu. Doch das muss nicht sein, findet ausgerechnet ein Motorrad-Urgestein aus dem Oberallgäu: „Raser und Krachmacher gehen mir auf den Senkel! Das gehört sich einfach nicht“, ärgert sich Peter Schad von der Motor-Sport-Gemeinschaft Blaichach. Der 80-Jährige fährt seit 63 Jahren Motorrad und ist ehrenamtlich bei der Verkehrswacht in Sonthofen aktiv. Sein Appell an die Motorradfreunde: „Lasst die Lärmerei!“

Stattdessen empfiehlt Schad eine rücksichtsvolle Fahrweise, bei der zum Beispiel in Ortsdurchfahrten auf niedrige Drehzahlen geachtet wird. Jeder Biker und jede Bikerin könne die Lautstärke der Maschine stark beeinflussen. Manche machen jedoch absichtlich Lärm – und zwar mit einem illegal nachgerüsteten Auspuff, der für eine „volle Dröhnung“ sorgt. „Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Aber die bringen dann alle anderen in Verruf“, sagt Hüs Denli, Vorsitzender der Motorradfreunde Grünenbach im Westallgäu.

(Lesen Sie auch: Motorradfahrer am Jochpass: Zwischen „Problemfall“ und „Hetzkampagne“)

Biker-Urgestein aus dem Allgäu: "Die können gerne aus dem Verkehr gezogen werden"

Deshalb begrüßt er auch Polizei-Kontrollen an den Brennpunkt-Strecken in der Region: „Die können gerne aus dem Verkehr gezogen werden“, sagt er über getunte Lärm-Bikes. Allen Motorradfreunden gemein ist die Sorge, dass anhaltender Ärger zu allgemeinen Fahrverboten an Sonn- oder Feiertagen auf bestimmten Strecken führen könnte. Entsprechende Diskussionen flammen seit Jahren immer wieder auf.

(Lesen Sie auch: Motorrad-Kontrollen im Allgäu: Mit welchem Trick die Polizei am Jochpass arbeitet)

Auch der ADAC ist gegen solche „Kollektivstrafen für Motorradfahrer“. Stattdessen unterstützt er gezielte Kontrollen und will Biker für die Belange von Anwohnern sensibilisieren. So wurden im Vorjahr am Fuße des Riedbergpasses im Oberallgäu mehrere Schilder der ADAC-Aktion „Leise kommt an“ angebracht. Mit lockeren Sprüchen wie „Easy leiser“ soll für ein Miteinander geworben werben. Sich selbstkritisch zu reflektieren: Diesen Tipp gab die Polizei im benachbarten Landkreis Ravensburg allen Motorradfahrern vor dem Osterwochenende. Ursache Nummer eins bei den Motorradunfällen sei nach wie vor nicht angepasste Geschwindigkeit. Ähnlich hatte auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten an die Vernunft der Biker und Bikerinnen appelliert.

(Lesen Sie auch: Frühjahrscheck und richtige Kleidung: Worauf Biker zum Start der Motorradsaison achten sollten)

Die Beamten riefen beispielsweise dazu, ein Fahrsicherheitstraining vor dem Saisonstart zu absolvieren. Angebote gibt es beim ADAC oder den Verkehrswachten. Auch Motorrad-Urgestein Peter Schad rät dazu: „Es ist ganz wichtig, ein Gefühl für die Maschine zu bekommen. Viele Motorradfahrer haben das heute nicht mehr. Sie verlassen sich auf die enorme technische Ausstattung der Maschinen. Das halte ich für gefährlich.“

Motorrad-Saison im Allgäu: So verlief der Auftakt über Ostern

Die Aufrufe zu defensiver Fahrweise zeigen offenbar Wirkung. „Der Start in die Motorradsaison verlief unterm Strich positiv“, bilanziert Polizei-Sprecherin Isabell Schreck. Im Bereich des Präsidiums hätten sich vier Motorradunfälle über Ostern ereignet. Angesichts des am Ostermontag herrlichen Frühlingswetters sei dies eine vergleichsweise niedrige Zahl. Schwerverletzte oder gar Tote habe es nicht gegeben. Bei über 80 Motorradkontrollen, der Großteil davon auf der B 308 am Oberjoch, hätten die Beamten der vierköpfigen „Kontrollgruppe Motorrad“ etwa ein Dutzend Verstöße geahndet.

Auch in der Szene der Auto-Tuner war die Polizei präsent. Beispielsweise bei Kontrollen in Kaufbeuren und Memmingen. Insgesamt wurden ein Dutzend Anzeigen erstattet, etwa wegen illegaler Auspuffanlagen. Auf mehrere Hundert Euro Bußgeld einstellen muss sich der Halter eines Sportwagens, dessen Fahrzeug illegal auf 400 PS getunt war.