Lauterbach will Corona-Beauftragte in Pflegeheimem - Allgäuer Einrichtung: "Gute Idee, aber..."

Gesundheitsminister Lauterbach will, dass Pflegeheime Corona-Beauftragte ernennen. Was sagt man an der Basis dazu?

24.10.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Corona ist im Seniorenheim St. Ulrich in Memmingen allgegenwärtig. Aktuell zum Glück nicht wegen eines Ausbruchs, sondern als Thema. Schon am Eingang hängen Hinweisschilder in kräftigen Farben: „Maskenpflicht: Ab 1.Oktober FFP2-Maske“ steht dort. Oder „Bitte halten Sie 1,50 Meter Abstand“. Oder „Im Aufzug höchstens zwei Personen“. Nun fordert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dass die Einrichtungen „Corona-Koordinatoren“ ernennen. „Gute Idee, aber...“ heißt es dazu in St. Ulrich.

(Lesen Sie auch: Stiko-Impfempfehlung: Kinder unter fünf Jahren könnten geimpft werden)

Ingeborg Steinsberger ist eine von derzeit 168 Bewohnerinnen und Bewohnern in der Memminger Einrichtung. „Ich fühle mich hier sehr sicher, die Corona-Schutzmaßnahmen sind gut umgesetzt“, sagt die 89-Jährige hinter ihrer Maske. Seit drei Jahren lebt sie in St.Ulrich und leitet mit Fritz Funk (75) die Interessenvertretung der Heimbewohner. Gerade das regelmäßige Testen – für Mitarbeiter an jedem Arbeitstag, bei den Bewohnern drei mal wöchentlich – begrüßt sie. Locker über 100 Tests kommen da täglich zusammen, erzählt Rosalia Walter. Sie fährt den Testpersonen an diesem Tag mit dem Stäbchen in die Nase.

Ein eigenes Zimmer steht im Seniorenheim St. Ulrich in Memmingen für die Schnelltests bereit; eigentlich ist es für einen Bewohner gedacht. Doch das Bett in der Ecke steht schon länger leer – wie insgesamt rund 30. „Die können wir derzeit nicht besetzen, obwohl der Bedarf besteht – weil uns dazu das Personal fehlt“, erklärt Einrichtungsleiter Albert Madlener. Und weil man Kapazitäten vorhalten wolle, falls es doch noch zu einem Corona-Ausbruch kommen sollte und Bewohner von Zweibett- in Einzelzimmer verlegt werden müssten.

Madlener erinnert sich an unruhige Pandemie-Zeiten. Im Februar 2020 gab es in St. Ulrich einen größeren Ausbruch: Zwölf Bewohner erkrankten schwer, fünf davon starben. „Das war eine schlimme Erfahrung“, sagt der 65-Jährige, der im nächsten Frühling nach 23 Jahren als Leiter in den Ruhestand geht. Dabei habe es schon früh Impfaktionen gegeben. 96 Prozent der Bewohner hätten sich inzwischen pieksen lassen, „bei den Mitarbeitern immerhin über 90 Prozent“. Dennoch gab es insgesamt rund 150 Corona-Fälle bei Bewohnern und 130 bei Mitarbeitern.

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Nicht nur Impfen, Testen, Masken: So will Lauterbach die Altenheime sicher machen

(Lesen Sie auch: Lauterbachs Impf-Briefe kosten rund 50 Millionen - CSU-Mann spricht von "Verschwendung")

Was hält der Heimleiter von Lauterbachs aktueller Idee? Der SPD-Minister fordert Koordinatoren für alle Heime, die sich um die Umsetzung der aktualisierten Schutzkonzepte kümmern. Dazu zählen das Organisieren von Impfterminen und regelmäßigen Tests, das Erinnern ans Maskentragen oder auch die Vergabe von Paxlovid, einem Medikament, das bei positiv Getesteten eingesetzt wird. Je nach Größe des Hauses sollen diese Koordinatoren monatlich zwischen 500 und 1000 Euro zusätzlich für ihren Extraeinsatz bekommen. „Eigentlich wird dieses Konzept längst in allen Einrichtungen gelebt, meist von Seiten der Leitung“, sagt Madlener. Weil das aber dauerhaft nicht mit einem speziellen Mitarbeiter allein gehe, verteile man in St. Ulrich nun die Aufgaben auf mehrere Schultern. Maßgeblich eingebunden sei die Hygienefachkraft, die es aber bereits vor Corona gegeben habe.

Bilderstrecke

Das sind die gefährlichsten Viren der Welt

1 von 12 Das gefährlichste Virus, das einen Menschen befallen kann, ist das Marburg-Virus. Laut der WHO gehören Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen sowie Durchfall zu den Symptomen. Patienten wirken "wie Geister" mit eingefallenen Augen. Die Todesrate liegt laut WHO bei 50 Prozent. Bild: Fred Murphy, dpa Das gefährlichste Virus, das einen Menschen befallen kann, ist das Marburg-Virus. Laut der WHO gehören Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen sowie Durchfall zu den Symptomen. Patienten wirken "wie Geister" mit eingefallenen Augen. Die Todesrate liegt laut WHO bei 50 Prozent. Bild: Fred Murphy, dpa 2 von 12 Ebola ist eine seltene und lebens­bedrohliche Infektions­krankheit. Das Ebola-Virus kann in fünf verschiedenen Typen auftreten, die nach Ländern und Regionen in Afrika benannt wurden: Zaire, Sudan, Tai Forest, Bundibugyo, Reston. Die Symptome ähneln laut RKI denen eines grippalen Infekts. Bild: Frederick Murphy, dpa Ebola ist eine seltene und lebens­bedrohliche Infektions­krankheit. Das Ebola-Virus kann in fünf verschiedenen Typen auftreten, die nach Ländern und Regionen in Afrika benannt wurden: Zaire, Sudan, Tai Forest, Bundibugyo, Reston. Die Symptome ähneln laut RKI denen eines grippalen Infekts. Bild: Frederick Murphy, dpa 3 von 12 Rund 38 Millionen Menschen leben weltweit mit dem „Human Immunodeficiency Virus“, kurz HIV. Übertragen wird das Virus vor allem durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Wird die HIV-Infektion nicht behandelt, kann sie zu AIDS ("Acquired Immunodeficiency Syndrome") führen. Bild: Hans Gelderblom, dpa Rund 38 Millionen Menschen leben weltweit mit dem „Human Immunodeficiency Virus“, kurz HIV. Übertragen wird das Virus vor allem durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Wird die HIV-Infektion nicht behandelt, kann sie zu AIDS ("Acquired Immunodeficiency Syndrome") führen. Bild: Hans Gelderblom, dpa 4 von 12 Das Coronavirus ist aktuell das bekannteste Virus der Welt. Für Deutschland gab das RKI bis September 2022 rund 33 Millionen Corona-Infektionen an. Die Symptome ähneln denen eines grippalen Infekts, wobei vor allem die Atemwege betroffen sind. Auch Geschmacksverlust k... Bild: Center for Disease Control Das Coronavirus ist aktuell das bekannteste Virus der Welt. Für Deutschland gab das RKI bis September 2022 rund 33 Millionen Corona-Infektionen an. Die Symptome ähneln denen eines grippalen Infekts, wobei vor allem die Atemwege betroffen sind. Auch Geschmacksverlust k... Bild: Center for Disease Control 5 von 12 Dengue-Fieber ist eine Krankheit, die vor allem in tropischen Gebieten vorkommt. Ausgelöst wird sie durch das Dengue-Fieber, das von Mücken übertragen wird. Die Symptome sind unspezifisch, bei schweren Krankheitsverläufen kann das Dengue-Fieber aber zum Tod führen. Bild: Bellmann, imago (Symbolbild) Dengue-Fieber ist eine Krankheit, die vor allem in tropischen Gebieten vorkommt. Ausgelöst wird sie durch das Dengue-Fieber, das von Mücken übertragen wird. Die Symptome sind unspezifisch, bei schweren Krankheitsverläufen kann das Dengue-Fieber aber zum Tod führen. Bild: Bellmann, imago (Symbolbild) 6 von 12 Auch das Gelbfieber wird durch Mücken übertragen. Bei schweren Verläufen können laut RKI "Blutungen im Rachenraum, Magen-Darm-Trakt, in der Haut und anderen Organen auftreten". Etwa 10 bis 20 Prozent der Erkrankten sterben, wer das Gelbfieber aber übersteht, ist immun. Bild: imago-images Auch das Gelbfieber wird durch Mücken übertragen. Bei schweren Verläufen können laut RKI "Blutungen im Rachenraum, Magen-Darm-Trakt, in der Haut und anderen Organen auftreten". Etwa 10 bis 20 Prozent der Erkrankten sterben, wer das Gelbfieber aber übersteht, ist immun. Bild: imago-images 7 von 12 Oft unterschätzt, dennoch gefährlich ist die Influenza. Betroffen sind jährlich zehn bis 20 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Eine Risikogruppe sind ältere Menschen. Die Sterblichkeit hängt stark von der jeweiligen Grippewelle ab. Bild: Cynthia Goldsmith, dpa Oft unterschätzt, dennoch gefährlich ist die Influenza. Betroffen sind jährlich zehn bis 20 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Eine Risikogruppe sind ältere Menschen. Die Sterblichkeit hängt stark von der jeweiligen Grippewelle ab. Bild: Cynthia Goldsmith, dpa 8 von 12 Durchfall ist eines der Hauptsymptome bei einer Infektion mit Rotaviren. Übertragen wird das Virus durch menschlichen Kontakt, sogenannte Schmierinfektionen. Bei schweren Verläufen verlieren die Erkrankten - häufig Kinder - viel Flüssigkeit. Bild: dpa Durchfall ist eines der Hauptsymptome bei einer Infektion mit Rotaviren. Übertragen wird das Virus durch menschlichen Kontakt, sogenannte Schmierinfektionen. Bei schweren Verläufen verlieren die Erkrankten - häufig Kinder - viel Flüssigkeit. Bild: dpa 9 von 12 Hepatitis ist eine Leberentzündung, die unter anderem durch Viren verursacht werden kann, aber auch durch Bakterien oder Substanzen wie Alkohol. Je nach Variante - A, B, C - können Erkrankte bestimmte Symptome aufweisen. Bild: dpa Hepatitis ist eine Leberentzündung, die unter anderem durch Viren verursacht werden kann, aber auch durch Bakterien oder Substanzen wie Alkohol. Je nach Variante - A, B, C - können Erkrankte bestimmte Symptome aufweisen. Bild: dpa 10 von 12 Tollwut ist eine Krankheit, die vor allem durch Tiere auf Menschen übertragen wird. Am bekanntesten ist eine Übertragung über Hunde oder Füchse über Biss- oder Kratzwunden. Die Symptome ähneln teils Grippe-Symptomen, dazu kann aber auch eine Hydrophobie, also eine Angst vor dem Trinken, gehör... Bild: Soeren Stache, dpa Tollwut ist eine Krankheit, die vor allem durch Tiere auf Menschen übertragen wird. Am bekanntesten ist eine Übertragung über Hunde oder Füchse über Biss- oder Kratzwunden. Die Symptome ähneln teils Grippe-Symptomen, dazu kann aber auch eine Hydrophobie, also eine Angst vor dem Trinken, gehör... Bild: Soeren Stache, dpa 11 von 12 Nagetiere übertragen das Hantavirus über Kot oder Speichel auf den Menschen. Da die Symptome laut RKI recht unspezifisch sind, gibt es wohl eine hohe Dunkelziffer an Infektionen beim Menschen. Eine Impfung dagegen gibt es aktuell nicht. Bild: Hans R. Gelderblom, dpa Nagetiere übertragen das Hantavirus über Kot oder Speichel auf den Menschen. Da die Symptome laut RKI recht unspezifisch sind, gibt es wohl eine hohe Dunkelziffer an Infektionen beim Menschen. Eine Impfung dagegen gibt es aktuell nicht. Bild: Hans R. Gelderblom, dpa 12 von 12 Masern werden ebenfalls durch Viren ausgelöst und kommen weltweit vor. Für Kinder wird von der STIKO eine Impfung gegen die Erkrankung empfohlen. Neben den Grippe-ähnlichen Symptomen sind auch weiße Flecken im Mundraum charakteristisch für Masern. Bild: imago-images Masern werden ebenfalls durch Viren ausgelöst und kommen weltweit vor. Für Kinder wird von der STIKO eine Impfung gegen die Erkrankung empfohlen. Neben den Grippe-ähnlichen Symptomen sind auch weiße Flecken im Mundraum charakteristisch für Masern. Bild: imago-images 1 von 12 Das gefährlichste Virus, das einen Menschen befallen kann, ist das Marburg-Virus. Laut der WHO gehören Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen sowie Durchfall zu den Symptomen. Patienten wirken "wie Geister" mit eingefallenen Augen. Die Todesrate liegt laut WHO bei 50 Prozent. Bild: Fred Murphy, dpa Das gefährlichste Virus, das einen Menschen befallen kann, ist das Marburg-Virus. Laut der WHO gehören Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen sowie Durchfall zu den Symptomen. Patienten wirken "wie Geister" mit eingefallenen Augen. Die Todesrate liegt laut WHO bei 50 Prozent. Bild: Fred Murphy, dpa

Die in Aussicht gestellte zusätzliche Vergütung findet Madlener gut. Ausgezahlt soll das Geld über die Pflegekassen werden. „Das ist eine schöne Anerkennung der Arbeit.“ Er wünscht sich aber von der Politik, dass es grundsätzlich eine bessere Bezahlung für das Heimpersonal gibt. Vor allem höhere Zulagen für die Nacht- und Wochenendarbeit seien nötig, aber auch eine verlässliche Freizeit- und Urlaubsplanung.

Momentan hake es immer mal wieder im System – vor allem dann, wenn Mitarbeiter kurzfristig ausfielen und andere trotz Dauerbelastung einspringen müssten. Aktuell seien drei der insgesamt 220 Mitarbeitenden krank. „Dennoch muss die Versorgung der Bewohner rund um die Uhr gesichert sein“, betont Madlener. Damit das alles reibungslos klappe, benötige er „15 Köpfe mehr“ an Personal. Ab Anfang des Jahres werde das Anwerben leichter, glaubt Madlener. Denn dann fällt das Einstellungsverbot für ungeimpfte Fachkräfte weg. Während der Pandemie hatte eine Handvoll Mitarbeitende gekündigt, weil sie sich nicht impfen lassen wollte.

Derweil packt Rosalia Walter ihre Utensilien zusammen – für heute ist Feierabend. Das Testen ist laut Madlener auch im Kampf gegen drohende Einsamkeit der Bewohnerinnen und Bewohner wichtig: „Der Besuch eines lieben Angehörigen ist wie Sonnenschein!“ Das unterstreicht auch Ingeborg Steinsberger.