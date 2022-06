Lauterbach: "Wir haben jetzt eine Sommerwelle vor uns, aber..." - Dunkelziffer von 100 Prozent vermutet

Karl Lauterbach spricht über die vierte Corona-Impfung, neue Impfstoffe gegen Corona und über die Sommerwelle. Kommt die Maskenpflicht zurück? Der Newsblog.

17.06.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Freitag, 17. Juni, 10.30 Uhr: Karl Lauterbach spricht über die Corona-Sommerwelle

"Wir haben jetzt eine Sommerwelle vor uns." Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht bei der Bundespressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage. Die Sommerwelle ist also da - man müsse aber nicht in Panik verfallen: "Wir sind nicht existenziell gefährdet."

Eine vierte Impfung empfiehlt Lauterbach Menschen mit Vorerkrankungen, oder Menschen, die viele Risiko-Kontakte haben. Der Gesundheitsminister vermutet eine Corona-Dunkelziffer von 100 Prozent, sprich: die Inzidenzwerte seien aktuell doppelt so hoch. Vor allem für die Impfung und für das freiwillige Maskentragen in Innenräumen wirbt Lauterbach.

Lauterbach kündigte an, dass er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) noch vor der Sommerpause Eckpunkte für künftige Regelungen im Infektionsschutzgesetz anstrebt. Sie könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden. Die jetzigen Vorgaben laufen zum 23. September aus. Nähere Angaben zu Instrumenten machte Lauterbach vorerst nicht. Es sollten "Winterreifen" vorbereitet werden. Und es sei klar, dass mehr gebraucht werde, als jetzt an "Sommerreifen" aufgezogen sei. Heißt: Vorerst kommt die Maskenpflicht in Innenräumen nicht wieder.

Zu einem Sieben-Punkte-Plan für den Herbst soll demnach auch eine Impfkampagne mit verschiedenen Impfstoffen gehören. Ziel sei, gezielt Impflücken zu schließen, sagte Lauterbach. Einem neuen Anlauf für eine allgemeine Impfpflicht erteilte er eine Absage. Lauterbach sagte, er gehe zudem davon aus, dass Bürgertests auch im Sommer weiter genutzt werden könnten. Bisher ist das Angebot für solche kostenlosen Schnelltests für alle bis Ende Juni geregelt.

Freitag, 17. Juni, 8 Uhr: FDA-Berater empfehlen Corona-Impfstoffe für kleinere Kinder

Corona-Impfungen für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren? Die US-Arzneimittelbehörde FDA spricht sich klar dafür aus. Wie ist die Lage in Deutschland?

Freitag, 17. Juni, 6.15 Uhr: Debatte um Corona-Fahrplan - Inzidenzen "irrelevant"?

Die Corona-Infektionszahlen steigen. Doch wie soll die Politik darauf reagieren? Das Gesundheitsministerium arbeitet schon an der nächsten Impfkampagne. Andere sehen hingegen keinen Grund zur Panik.

Freitag, 17. Juni, 6.10 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken teils deutlich

Die Inzidenzwerte im Allgäu sind teils deutlich gesunken. Das geht aus dem Dashboard des RKI am Freitagmorgen hervor. Vergleiche der Daten sind an diesem Freitag nach Fronleichnam auch wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Unsere Übersicht.

Freitag, 17. Juni, 6.05 Uhr: RKI registriert 28 118 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 427,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 427,8 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 480,0 gelegen (Vorwoche: 318,7; Vormonat: 437,6). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 28 118 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 77 878) und 19 Todesfälle (Vorwoche: 106) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 27 124 689 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

