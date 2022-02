Lawinenwarndienst: Lawinen-Situation in den Allgäuer Alpen "ist heikel"

Im bayerischen Alpenraum herrscht jetzt vielerorts eine große Lawinengefahr. Darauf hat der bayerische Lawinenwarndienst am Mittwoch hingewiesen. Die Übersicht.

02.02.2022 | Stand: 10:33 Uhr

Im bayerischen Alpenraum herrscht aktuell erhebliche Lawinengefahr.

Viel Neuschnee und Wind sind eine gefährliche Kombination

Vor allem im Raum Oberstdorf

Skifahrer, Wanderer und Kletterer aufgepasst: In den bayerischen Alpen und damit auch im Allgäu herrscht aktuell eine erhebliche, zum Teil sogar große Lawinengefahr. "Der viele Neuschnee kann sich von selbst lösen. Zusätzlich ist auf große Triebschneeansammlungen zu achten. Die Lawinensituation ist heikel", heißt es beim bayerischen Lawinenwarndienst. Vielerorts wurde die Lawinenwarnstufe 3, teilweise auch bereits Lawinenwarnstufe 4 ausgerufen.

Die Hauptgefahr gehe vom vielen Neu- und Triebschnee aus. "Viele Gefahrenstellen befinden sich im Steilgelände aller Hangrichtungen vor allem kammnah, in eingewehten Rinnen und Mulden und auch kammfern hinter Geländekanten", so der Dienst. Große Schneebrettlawinen ließen sich vielerorts bereits durch einen einzelnen Skifahrer auslösen. Große und teils sehr große Lockerschnee- und Schneebrettlawinen könnten sich zudem aus steilen Hängen von selbst lösen und exponierte Verkehrswege gefährden.

Bis Dienstagabend hatte es in den Bergen im Allgäu verbreitet 30 bis 50 Zentimeter geschneit, lokal auch mehr. Weitere ergiebige Niederschläge sind angekündigt. "Unternehmungen abseits gesicherter Pisten erfordern große Vorsicht und sehr gutes lawinenkundliches Wissen! Mit Abklingen der Niederschläge kann die Lawinengefahr am Donnerstag leicht zurückgehen", so die Prognose des Lawinenwarndienstes.

Straßensperrung wegen Lawinengefahr im Allgäu

Im Oberallgäu sind bereits mehrere Straßen und Wege wegen Lawinengefahr gesperrt.

Landkreis Oberallgäu

Bad Hindelang

Fahrweg, Fahrweg vom Giebelhaus zur Schwarzenberghütte, gesperrt seit 01.02.2022, 09:30 Uhr.

Oberstdorf

Gemeindestraße, Hangstraße Rennblock - Christlessee, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Privatstraße, Oytalstraße Kühberg – Oytalhaus, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Gemeindestraße, Straße Dietersberg – Gerstruben, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wirtschaftsweg, Straße Eschbach – Einödsbach, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Eschbach - Einödsbach. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Edmund-Probst-Weg Naturfreundehaus - Freibergsee. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Hohenadlweg Grubenweg - Oytalstraße. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Wallrafweg Cafe Breitenberg - Gaisalpe. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

