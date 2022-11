Das sind die Lawinenwarndienste in Bayern, Österreich, Südtirol, Schweiz

Aktuelle Lawinenlage und Lawinenwarndienst in der Schweiz

Mehr dazu auch beim Deutschen Alpenverein.

Wichtig zur Beurteilung der aktuellen Lawinenlage in den Alpen ist die Gefahrenstufe. Diese wird von 1 (gering), 2 (mäßig), 3 (erheblich), 4 (groß) bis 5 (sehr groß) im Lawinenlagebericht ausgegeben. Weil die Stufe 5 für Skitouren irrelevant und die Stufe 1 in höheren Lagen auch eher die Ausnahme ist, gibt es eine Gefahr: Bei 3 (erheblich) passieren viele schwere Lawinenunglücke, weil die Stufe von unerfahrenen Skitourengehern auf der 5-teiligen Skala oft als vermeintlich nicht so gefährlicher Mittelwert gesehen wird. Die Opferzahlen sprechen aber eine andere Sprache: Rund 60 Prozent der Lawinentoten sind bei Stufe 3 verunglückt, bei Stufe 4 sind es lediglich 9 Prozent.