Wie dick ist die perfekte Leberkässcheibe? Wir haben Sie gefragt

Der Leberkässemmel ist im Allgäu besonders beliebt - vor allem in der Mittagspause. Aber wie sieht die perfekte Scheibe aus? Wir haben nachgefragt.

25.09.2023 | Stand: 10:25 Uhr

Ein Klassiker der Mittagspause: Der Leberkäse. Ob Bauarbeiter oder Beamter, viele Leute greifen mittags gerne zu der warmen Delikatesse. Es gibt sogar Facebook-Gruppen wie "Wo gibt es gute LKW (Leberkäsweckle) in Europa?". Dort posten Menschen ihren Leberkässemmel und stellen ihn zur Bewertung frei. Auch beschweren sich dort immer mehr Nutzer, dass die Scheibe ihnen zu dünn sei. Andere mögen sie jedoch lieber nicht zu dick. Was ist also der perfekte Leberkäse und wie wird er geschnitten? Wir haben Leberkäs-Fans und Metzgereien im Allgäu gefragt.

Leberkäse im Allgäu: Wie dick ist die perfekte Scheibe?

Für Reinhold Jäger ist die perfekte Leberkässcheibe acht bis zehn Millimeter dick. Wenn der Leberkäse gut ist, dann isst er ihn am liebsten ohne Soße. "Wenn er schwach gewürzt ist, dann esse ich ihn am liebsten mit ein bisschen Senf", sagt er. Seine Tochter Simone ist anderer Meinung: "Ich esse ihn lieber mit Ketchup." Für Harold Ritter steht fest: "Ein guter Leberkäs' braucht kein Topping."

Auf Facebook sind die Meinungen recht einheitlich: Die Mehrheit der Nutzer hält eine Dicke von etwa zwei Zentimetern für perfekt. Manche haben aber spezielle Wünsche. So kommentiert Sonja Stiglmaier: "Am besten immer das Randstück, das schmeckt am besten." Uwe Kretschmer mag es lieber auf der dünneren Seite: "0,73 Zentimeter würde ich sagen. Maximal Münchner Senf drauf. Kein süßer oder mittelscharfer." Ein paar Nutzer essen ihren Leberkäse auch gerne im Laugensemmel. Manche mögen den Fleischkäse aber auch gar nicht.

So legen Metzger im Allgäu die Stärke der perfekten Scheibe fest

Doch wie legen die Metzger fest, wie dick die Scheibe schlussendlich wird? Laut der Metzgerei Kleiber in Kempten ist die durchschnittliche Stärke ein bis eineinhalb Zentimeter. "Wir richten uns aber generell nach dem Wunsch des Kunden", sagt eine Verkäuferin vor Ort.

Auch bei der Metzgerei Rehle in Immenstadt entscheidet der Wunsch des Kunden, wie dick die Scheibe wird. Durchschnittlich sei der Leberkäse einen Zentimeter dick, sagt eine Angestellte. "Manche wollen aber auch das dreifache."

Wer also ja keine zu dünne Scheibe möchte: Einfach das nächste Mal vorher fragen.