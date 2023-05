Lesung:  Tanja Kinkel spricht über Annette von Droste-Hülshoff

Bestseller-Autorin Tanja Kinkel erinnert in Kempten an ihre berühmte Kollegin Annette von Droste-Hülshoff. Sie liest in Immenstadt aus dem Roman "Grimms Morde".

07.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Anfang des 18. Jahrhunderts: Annette von Droste-Hülshoff wächst mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Jenny und zwei Brüdern auf der Burg Hülshoff bei Münster auf. Ein begünstigtes Leben, gehören die Geschwister doch einem alteingesessenen westfälischen Adelsgeschlecht an. Doch der Familie droht eine Zerreißprobe, denn die kluge und willensstarke Annette will ihr Leben selbst bestimmen. Eine unerhörte Angelegenheit, denn junge Frauen hatten anders zu sein: „Bei gesellschaftlichen Anlässen kleiner wie großer Art den Herren der Schöpfung zuzuhören, sie zu bewundern, nicht Bewunderung herauszufordern, weibliche Tugenden zu demonstrieren, ihre Brüder lediglich als Verzierung zu begleiten, aber keinesfalls den Ton anzugeben.“ So schreibt Tanja Kinkel in ihrem historischen Roman „Grimms Morde“, den sie am 13. Mai, in Immenstadt vorstellt. Bereits am 12. Mai lädt sie anlässlich des 175. Todestags der Dichterin und Komponistin Annette von Droste Hülshoff (1797 - 1848) mit Pianistin und Sängerin Beate Roux in Kempten zu einem literarisch-musikalischen Abend.

