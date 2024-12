Diesen besonderen Weihnachts-Weg im Allgäu sollten Sie kennen

Der sogenannte Lichterweg in Friesenried (Ostallgäu) ist eine etwa 650 Meter lange Strecke am Salachweg in Friesenried in Richtung Salenwang. Der Dorfentwicklungsverein Friesenried hat den Lichterweg zugunsten krebskranker Kinder organisiert. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Lichterweg in Friesenried.

Steckbrief: Der Lichterweg in Friesenried

Name : Lichterweg in Friesenried

Ort : 87654 Friesenried, Salachweg

Besonderheit : Glückslichter, die krebskranke Kinder gestalten und unterstützen

Öffnungszeiten : 1.12.2024 bis 5.1.2025

Was ist der Lichterweg in Friesenried?

Der Lichterweg in Friesenried ist ein besonderer Weihnachts-Weg am Friesenrieder Bach. Am Salachweg sind mehrere sogenannte Glückslichter aufgestellt, die abends für eine besinnliche Atmosphäre sorgen. Die Bausätze können Interessierte kaufen und selbst zusammenbauen. Fünf Wochen lang werden in der Advents- und Weihnachtszeit die Glückslichter am Wegesrand aufgehängt.

Ein Besuch des Lichterwegs ist laut Veranstalter kostenlos und „völlig unkommerziell“. So gibt es keinen Verkauf von Speisen und Getränken, nur Rastmöglichkeiten, an denen Besucher sich selbst versorgen können. Für drei Euro können Besucherinnen und Besucher vor Ort Fackeln für die Wanderung kaufen.

Glückslichter sind am Lichterweg in Friesenried angebracht.

2024 haben etwa ein Drittel der Glückslichter Kinder gestaltet, die derzeit in den Unikliniken Ulm und Augsburg in Behandlung sind. Jedes Kind darf zudem ein weiteres Licht basteln und behalten, um so auch im Krankenbett ein Teil des Lichterwegs sein zu können.

Seit wann gibt es den Lichterweg in Friesenried?

Der Lichterweg in Friesenried wurde am Samstag, 4. Dezember 2021, eröffnet - inmitten der Corona-Pandemie. In diesen Zeiten waren vielerorts lieb gewonnene Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Darum überlegten einige Friesenrieder, wie sie trotz vieler Verbote weihnachtliches Flair in den Ort bringen können.

Wann hat der Lichterweg in Friesenried geöffnet?

Der 650 Meter lange Radweg von Friesenried nach Salenwang verwandelt sich von Sonntag, 1. Dezember 2024, bis Samstag, 5. Januar 2025, in einen Lichterweg. Konkrete Öffnungszeiten gibt es nicht. Der Weg ist nach Einbruch der Dunkelheit am schönsten zu begehen.

Wer hatte die Idee für den Lichterweg in Friesenried?

Die zündende Idee hatten schließlich die Kinder von Familie Rehle: Vater Thomas ist einer der drei Vorsitzenden des Friesenrieder Dorfentwicklungsvereins. Die Rehles schmückten schon seit Jahren eine hohe Tanne mit allerlei Weihnachtsdeko. Jonas (damals 7) und Julina (damals 5) waren mit großem Eifer dabei. Und waren ziemlich sicher, dass ihnen Milas (2) nacheifern wird. Die Tanne sollte auch 2021 mitwirken. 290 Meter Lichterkette verliehen ihr festlichen Glanz.

Der Lichterweg in Friesenried lockt in der Vorweihnachtszeit viele Besucherinnen und Besucher an.

Zusätzlich wurde der etwa 650 Meter lange Fahrradweg nach Salenwang in einen Lichterweg verwandelt. Die Mitglieder des Dorfentwicklungsvereins nahmen die Idee sofort an und ließen wiederum eigene Anregungen einfließen. Das Organisationsteam wuchs schnell, einige Friesenrieder unterstützen die Aktion seither mit Rat und Tat.

Was ist das Besondere am Lichterweg in Friesenried?

Das Besondere am Friesenrieder Lichterweg: Die Bürgerinnen und Bürger können selbst Teil des Weges werden, indem sie eines der dort aufzuhängenden Glückslichter kaufen. Und entweder selbst gestalten oder von Kindern gestalten lassen.

Die Glückslichter sind Marmeladen-Gläser ähnliche Kunststoffgefäße mit einer batteriegespeisten LED-Lichterkette und individueller Dekoration. Die Basteleien werden an Holzpfählen am Weg angebracht. Allabendlich leuchten sie und verbreiten eine heimelige Atmosphäre.

Wie kann ich den Lichterweg in Friesenried unterstützen?

Unternehmen oder lokale Anbieter, die eine Werbefläche mieten wollen, bestimmen die Höhe der Kosten selbst, indem sie den gewünschten Betrag an den Förderkreis für krebskranke Kinder im Allgäu spenden.

Buchung der Flächen ist per E-Mail hier möglich. Spendendetails finden Interessierte hier im Internet.

Der Raststadel am Lichterweg in Friesenried. Hier können Besucherinnen und Besucher einkehren und selbst mitgebrachtes essen und trinken.

Wer am Lichterweg in Friesenried etwas zurückgeben will, findet am Raststadel zwei Spenden-Kassen. Eine für die Aktion „Sternstunden“, mit der der BR Kindern hilft, und eine für den Förderkreis krebskranker Kinder im Allgäu.

Ist der Lichterweg in Friesenried barrierefrei?

Ja, die Hauptstrecke des Lichterwegs in Friesenried ist barrierefrei. Am Raststadel geht es allerdings links einen kleinen Berg hinauf. Diese Abzweigung, die zu einem beleuchteten Kreuz führt, ist für Menschen mit Gehbehinderung nur mit Hilfe anderer zu erreichen.

Wo kann ich am Lichterweg in Friesenried parken?

Besucherinnen und Besucher können direkt in der Nähe am Lichterweg in Friesenried parken: auf allen öffentlichen Parkplätzen am Salachweg im Süden Friesenrieds oder an den angrenzenden Straßen.

Wer ist Veranstalter des Lichterwegs in Friesenried?

Der Dorfentwicklungsverein Friesenried organisiert den Lichterweg in der Vorweihnachtszeit im Ort. Vorsitzende sind Katharina Simon und Harald Göß-Nowak.

