Kemptener Pfarrer im Interview Sie nennen ihn den Allgäuer Don Camillo: Pfarrer Helmut Doll ist für seinen eigenwilligen Humor bekannt

Er geht seinen eigenen Weg - seit 60 Priesterjahren: Der katholische Pfarrer Helmut Doll aus Kempten ist bekannt und beliebt für Sprüche und Hemdsärmeligkeit.