„Lieber Gott, segne flott“: Katholischer Pfarrer Helmut Doll gilt vielen als Allgäuer Don Camillo

Kemptener Pfarrer im Interview

Sie nennen ihn den Allgäuer Don Camillo: Pfarrer Helmut Doll ist für seinen eigenwilligen Humor bekannt

Er geht seinen eigenen Weg - seit 60 Priesterjahren: Der katholische Pfarrer Helmut Doll aus Kempten ist bekannt und beliebt für Sprüche und Hemdsärmeligkeit.
Von Tobias Schuhwerk
    Helmut Doll aus Kempten ist seit 60 Jahren katholischer Priester.
    Helmut Doll aus Kempten ist seit 60 Jahren katholischer Priester. Foto: Tobias Schuhwerk

    Er gilt als Pfarrer mit Herz und Humor: Der 85-jährige Helmut Doll aus Kempten ist seit 60 Jahren katholischer Priester. Im Interview verrät er, weshalb für ihn Witze genauso wichtig sind wie Stille und Meditation.

