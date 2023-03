Verlängern Allgäuer Bergbahn-Betreiber die Skisaison?

Eigentlich geht es auf den Frühling zu, nun ist der Winter zurück im Allgäu. Das hat Folgen für Skifahrer. Doch nicht nur die Schneemenge ist entscheidend.

04.03.2023 | Stand: 17:27 Uhr

Ganz unverhofft liegen Teile des Allgäus wieder unter einer Schneedecke. Die ganze Woche über herrschen frostige Temperaturen in der Region und der Frühlingsbeginn am 1. März war wirklich nur meteorologisch. Was machen die Betreiber der Lifte: Werden sie die Skisaison 2023 verlängern?

"Wir machen möglich, was geht" Breitenbergbahn Pfronten entscheidet vor dem nächsten Wochenende

Die Betreiber der Breitenbergbahn in Pfronten werden erst Mitte nächster Woche entscheiden, ob die Saison 2023 länger dauern wird. Sprecherin Karina Seyfried sagt: "Ursprünglich wollen wir bis Sonntag öffnen. Wegen des angesagten Sturms am Montag und Dienstag wird die Bahn erst einmal ab Montag geschlossen."

"Wir machen möglich, was geht und halbwegs stimmig ist. Den Wetterbericht sehen wir uns ganz genau an", sagt Seyfried. Falls sie die Bahn öffnen werden, würde der Betrieb am kommenden Freitag bis Sonntag geöffnet werden. Skifahrerinnen und Snowboarder könnten sich ab dem heutigen Freitag über die Homepage informieren.

Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal öffnen bis Anfang Mai

Die Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal bleiben vorerst bei ihren regulären Öffnungszeiten. Walmendingerhorn, Söllereck und Heuberg öffnen bis einschließlich 10. April. Die Lifte an Fellhorn, Kanzelwand und Ifen laufen bis 16. April. Am 1. Mai ist der letzte Öffnungstag der Nebelhornbahn.

Jörn Homburg, Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit bei den OK-Bergbahnen, weist darauf hin, dass der Skibetrieb mit der Nebelhornbahn bis in den Mai geöffnet sei. "Falls wir einen oder mehrere der sechs anderen Lifte länger öffnen werden, entscheiden wir das kurzfristig", sagt Homburg. "Das hängt nicht nur von der Schneemenge ab. Wie viel Schnee liegt, ist nur ein Parameter. Entscheidend ist nicht nur die Menge, sonder auch die Qualität des Schnees." Frühestens Anfang April werde eine Entscheidung fallen, ob in Oberstdorf und im Kleinwalsertal Ski und Rodel länger auf den Pisten unterwegs sein können.

