Finanzvorstand Robert Erni verlässt Dachser

Vorstandschef Burkhard Eling übernimmt Ernis Aufgaben im Vorstand des Kemptener Logistikkonzerns.

17.02.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Finanzvorstand Robert Erni wird den Logistikdienstleister Dachser zum 30. Juni verlassen. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Kempten am Freitag bekannt gegeben. Der gebürtige Schweizer werde seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag „aus persönlichen Gründen“ nicht verlängern, teilte Dachseram Freitag mit. Hintergründe zum Weggang Ernis wollte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung nicht nennen.

Robert Erni war seit Ende 2020 Finanzvorstand bei Dachser. Jetzt verlässt er das Unternehmen. Bild: Dachser

Robert Erni (Jahrgang 1966) war erst im September 2020 vom dänischen Logistiker Panalpina zu Dachser gewechselt. Dort rückte er nach vier Monaten vom stellvertretenden Leiter des Finanzressorts zum Finanzvorstand auf. Vorstandsvorsitzender Burkhard Eling wird nach dem Weggang Ernis dessen Position in Personalunion übernehmen, teilte Dachser am Freitag mit. Eling war bei Dachser bereits von 2013 bis 2020 für das Finanzressort verantwortlich. Wann der Posten neu besetzt wird, ließ Dachser offen.

Vorstandssprecher Burkhard Eling ist nun auch für den Bereich Finanzen bei Dacsher zuständig. Bild: DACHSER Group SE & Co. KG

„Wir bedanken uns bei Robert Erni für sein erfolgreiches Wirken in den vergangenen zwei Jahren“, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Bernhard Simon am Freitag. Er habe das Finanzressort bei Dachser zukunftsgerichtet weiterentwickelt und wichtige Impulse für das Familienunternehmen gegeben. Dachser beschäftigt an 376 Standorten weltweit fast 32.000 Mitarbeiter. 2021 wurden über 83 Millionen Sendungen bewegt. Nicht zuletzt infolge von Pandemie und Lieferkettenstörungen verbuchte Dachser 2021 ein enormes Wachstum: Der konsolidierte Netto-Umsatz kletterte 2021 um 26 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro.