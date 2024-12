Aktuelle Langlaufbedingungen im Allgäu: Welche Loipen sind bereits gespurt?

Loipen in Oberstdorf:

Von insgesamt elf Loipen mit 71 Kilometern (davon 67 Kilometer Skating) ist in Oberstdorf bislang eine gespurt - und zwar die WM-Loipe mit fünf Kilometern. Diese ist nur für fortgeschrittene Langläuferinnen und Langläufer geeignet. Sie wird künstlich beschneit und ist daher jetzt schon befahrbar. Auf den anderen Langlauf-Loipen in Oberstdorf sieht es eher schlecht aus, was den Schnee angeht. Hier müssen sich Langlauf-Fans noch in Geduld üben. Der Vorteil in Oberstdorf ist allerdings, dass fast alle Loipen miteinander verbunden sind und so für eine abwechslungsreiche Tour kombiniert werden können.