Long-Covid behandelnde Station im Allgäu: „Unsere Betten sind proppenvoll“

Die Reha-Wartelisten für Long-Covid-Patienten im Allgäu sind lang. Die Krankheit ist nach wie vor schwer fassbar, sagt ein Chefarzt. Eine Betroffene erzählt.

11.11.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Im März steckt sich eine 45-jährige Ostallgäuerin mit Corona an. Zehn Tage bleibt sie mit schweren Erkältungssymptomen daheim, dann geht sie wieder ins Büro. Doch schnell merkt sie: Die Konzentration ist weg, alltägliche Abläufe geraten ins Stocken, dazu kommen Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen und Schwindel. „Meiner Hausärztin war sofort klar, dass das mit der Covid-Infektion zusammenhängen muss“, sagt die zweifache Mutter. Es folgen vier Monate, in denen sie nicht arbeiten kann, in denen jeder noch so kleine Weg über die Maßen anstrengend ist.

