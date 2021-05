Polizei stoppt drei mutmaßliche Bankbetrüger

Mutmaßliche Bankbetrüger haben ihr Unwesen im Unterallgäu getrieben. Dank aufmerksamer Mitarbeiterinnen hat die Polizei die Verdächtigen gefunden.

Die Polizei hat am Donnerstag drei mutmaßliche Bankbetrüger auf frischer Tat ertappt. Einer der drei hatte sich laut Polizei innerhalb weniger Minuten in zwei Bankfilialen in Loppenhausen und Breitenbrunn als örtlicher Geschäftsmann ausgegeben und versucht, mithilfe eines gefälschten Ausweises jeweils 15.000 Euro Bargeld von "seinem" Konto abzuheben.

Obwohl der 31-Jährige die richtige Kontonummer parat hatte, erkannten Bankmitarbeiterinnen, dass es sich nicht um den wahren Kontoinhaber handelte. Dementsprechend zahlten sie das Geld nicht aus. Eine von ihnen alarmierte die Polizei und beschrieb das Auto, in das der Mann eingestiegen war.

Streife der Polizei Mindelheim hält Auto mit Verdächtigen an

Eine Streife der Polizei Mindelheim hielt das Auto daraufhin an und nahm die Insassen fest. Dabei handelte es sich um den 31-jährigen Verdächtigen sowie eine 21- und eine 46-jährige Frau. Im Fahrzeug fanden die Beamten knapp 50.000 Euro in bar und mehrere gefälschte Ausweise. Die 46-jährige Fahrerin versuchte zudem während der Kontrolle eine geringe Menge an Drogen im Auto zu verstecken.

Die Fahrerin durfte weiter ihrer Wege gehen, der polizeibekannte Mann und die 21-Jährige kamen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges ins Gefängnis. Die Kripo Memmingen ermittelt.

