Luca (14) aus dem Allgäu beim Zugunglück in Garmisch verletzt: Er saß in diesem Waggon

Ein 14-Jähriger Schüler aus dem Allgäu zählt zu den über 40 Verletzten beim Zugunglück in Garmisch. Hier erzählen sein Vater und er die bewegende Geschichte.

06.06.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Als Frank Gröbner (55) seinen Sohn Luca (14) Stunden nach dem Zugunglück am Freitag in Garmisch in die Armen schließt, fließen Tränen. "Ich hatte solche Angst um ihn. Das kann man sich kaum vorstellen", sagt der verwitwete Vater aus Sulzschneid im Ostallgäu, dessen jüngster von zwei Söhnen im Wagon drei der Regionalbahn RB59458 saß, als der Zug am Freitag um 12.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache umkippte. Fünf Menschen starben. Über 40 Passagiere wurden verletzt. Darunter Luca Gröbner, der mit dem Neun-Euro-Ticket von seiner Wohngruppe in Garmisch in die Pfingstferien zu seinem Vater in die Allgäuer Heimat fahren wollte.

Der Achtklässler zog sich bei der Zugtragödie eine Schädelprellung sowie eine Hüftprellung und eine Schnittwunde zu. "Es hat einen Riesenkrach gemacht. Danach flogen alle durcheinander. Ich bin noch immer geschockt, wenn ich daran denke", sagt er über das Zugunglück in dem mit 140 Passagieren besetzten Zug.

Bilderstrecke

Schweres Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen

1 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 2 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 3 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 4 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 5 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 6 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 7 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 8 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 9 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 10 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 11 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 12 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 13 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: ADAC Luftrettung/dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: ADAC Luftrettung/dpa 14 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 15 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Sven Hoppe, dpa Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Sven Hoppe, dpa 16 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Angelika Warmuth 17 von 17 Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Sven Hoppe Schweres Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen: Auch in der Nacht und am heutigen Samstag gingen die Rettungsmaßnahmen weiter. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Suche nach der Ursache läuft. Markus Söder besuchte die Unfalstelle. Bild: Sven Hoppe 1 von 17 Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU - M) besucht nach einem schweren Zugunglück den Unglücksort. Bei dem Unglück sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress entgleiste in der beliebten oberbayerischen Urlaubsregion auf dem Weg von Garmisch nach München.... Bild: Angelika Warmuth Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU - M) besucht nach einem schweren Zugunglück den Unglücksort. Bei dem Unglück sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress entgleiste in der beliebten oberbayerischen Urlaubsregion auf dem Weg von Garmisch nach München.... Bild: Angelika Warmuth

Nachdem der Waggon, in dem er sich befand, vom Damm in einen kleinen Bach gerutscht war, gelang es, Luca über ein eingeschlagenes Fenster ins Freie zu gelangen. Sein Koffer samt Handy wurden offenbar ins Freie geschleudert, möglicherweise trug ihn der Bach davon. Bis heute ist er in jedem Fall nicht gefunden worden.

(Lesen Sie auch: Nach Zugunglück: Identifizierung der Toten weitgehend abgeschlossen)

Für seinen Vater, der von dem Unglück in den Nachrichten erfahren hatte, begann eine schreckliche Zeit des Wartens. "Ich konnte Luca nicht auf dem Handy erreichen, musste das Schlimmste befürchten", erzählt er. Schließlich erhielt er den erlösenden Anruf, dass Luca von Sanitätern aufgefunden und versorgt wurde. Er setzte sich sofort ins Auto und fuhr nach Garmisch, wo er seinen Sohn in der Wohngruppe in die Arme schloss und mit den Tränen kämpfte. "Mich kriegst du so schnell nicht vom Hals", munterte der tapfere Luca seinen Vater auf. Hinter den beiden liegen schlimme Wochen. Erst vor Kurzem verstarb die Mama von Luca Gröbner.

Lesen Sie auch

Ursache weiter unklar Nach Zugunglück: Kräne bereiten weitere Waggons auf Abtransport vor

Seither ist Frank Gröbner, der im Schichtbetrieb in der Produktion bei einem Traktorhersteller arbeitet, alleinerziehender Witwer. Seinen Gefühlen freien Lauf ließ er in einem emotionalen Facebook-Post vom 3. Juni. "Jetzt weiß ich, warum meine geliebte Frau und Mama von uns gegangen ist, Sie hat die schützende Hand über unseren Sohn gehalten. Er war im verunglückten Zug in Garmisch."

In der Gruppe "Unser Allgäu" erhielt er erhielt er bislang knapp Likes und über 150 mitfühlende Kommentare. "Ich wünsche Euch alles Gute und viel Kraft. Mein Beileid! Meine Tränen sind bei Euch", schrieb eine Nutzerin. "Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Die Anteilnahme hat uns den Rücken gestärkt", sagt Frank Gröbner. Gleichzeitig sind die Gedanken von Vater und seinem Sohn bei den Opfern der Tragödie. "Es ist eine einzige Katastrophe", sagen sie.