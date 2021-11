Gäste müssen bei Absage Strorno-Kosten selbst zahlen - doch Hotel-Chefs haben damit ein Problem

Storniert ein Hotelgast, weil er weder geimpft noch genesen ist, trägt die Kosten zwar selbst. Doch das könnte langfristig negative Folgen haben.

18.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wer als Gast ein Hotel storniert, weil er weder gegen Corona geimpft noch genesen ist, muss die Gebühren dafür trotzdem zahlen. Das habe er am Dienstag von der bayerischen Staatsregierung erfahren, sagt Armin Hollweck, Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Die Argumentation der Politik: Jeder konnte sich impfen lassen. Wer erst sieben Tage vor der Anreise oder später absagt, muss in der Regel 80 bis 100 Prozent der Übernachtungskosten zahlen. Was für seine Branche zunächst gut klingt, hilft ihr letztlich aber nicht unbedingt, erklärt der Chef des Hotel Adler in Oberstaufen.

Dilemma für die Allgäuer Hoteliers

Vielmehr stecke man in einem Dilemma: „Der Gast würde ja gern kommen, darf aber nicht.“ Wenn ein Hotelier daher auf sein Recht poche und die Stornokosten einfordere, sei der Gast möglicherweise auf Dauer verprellt. „Wir raten unseren Mitgliedsunternehmen daher, kulant mit der Regelung umzugehen und beispielsweise Stammkunden einen Gutschein anzubieten.“ Auf Dauer sei das aber keine Lösung. „Uns fehlt das Geld ja auch, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Selbst wenn es keinen offiziellen Lockdown mehr geben wird, so kommen wir in eine Situation, die im Endeffekt für unsere Betriebe leider nichts anderes bedeutet.“

Weihnachtsfeiern werden abgesagt

Aktuell würden bei ihm und seinen Kollegen etwa 20 Prozent der gebuchten Übernachtungen abgesagt, erklärt Hollweck. Bei den Weihnachtsfeiern liege die Quote sogar nahezu bei 100 Prozent. Bei einer größeren Veranstaltung kämen schnell einige tausend Euro weniger an Umsatz zusammen. „Die Leute sind angesichts der hohen Inzidenzen unsicher und einige sind wohl auch nicht geimpft.“

Bilderstrecke

Alarmstufe Rot in Bayern: Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Freistaat

1 von 15 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 2 von 15 Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 15 Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 15 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Kinder unter 12 Jahren sind von der Regel ausgeschlossen. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Kinder unter 12 Jahren sind von der Regel ausgeschlossen. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 15 Neu ist: Wer in einem Restaurant Essen gehen oder in einem Hotel übernachten möchte, muss geimpft oder genesen sein (2G-Regel). Ein Testnachweis reicht nicht mehr aus. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Neu ist: Wer in einem Restaurant Essen gehen oder in einem Hotel übernachten möchte, muss geimpft oder genesen sein (2G-Regel). Ein Testnachweis reicht nicht mehr aus. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 6 von 15 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 7 von 15 Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 8 von 15 Bei sportlichen und musikalischen "Eigenaktivitäten" gilt für 12- bis 17-jährige Schüler die 2G-Regel nicht. Diese Übergangsfrist läuft noch bis Ende des Jahres 2021. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) Bei sportlichen und musikalischen "Eigenaktivitäten" gilt für 12- bis 17-jährige Schüler die 2G-Regel nicht. Diese Übergangsfrist läuft noch bis Ende des Jahres 2021. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 9 von 15 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 10 von 15 Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) 11 von 15 Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 12 von 15 Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren bleibt es bei 3G-Plus - Umgeimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten laut Gesundheitsministerium als getestet und brauchen keinen PCR-Test. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren bleibt es bei 3G-Plus - Umgeimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten laut Gesundheitsministerium als getestet und brauchen keinen PCR-Test. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 13 von 15 Bei 2G gilt in Clubs, Diskotheken und Bordellen grundsätzlich auch die Maskenpflicht. Die Betreiber können freiwillig 2G-Plus einführen, dann entfällt die Maskenpflicht. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Bei 2G gilt in Clubs, Diskotheken und Bordellen grundsätzlich auch die Maskenpflicht. Die Betreiber können freiwillig 2G-Plus einführen, dann entfällt die Maskenpflicht. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 14 von 15 Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 15 von 15 In Kitas werden dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten werden. Zudem werden bei Warnstufe Rot wieder feste Gruppen eingerichtet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) In Kitas werden dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten werden. Zudem werden bei Warnstufe Rot wieder feste Gruppen eingerichtet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 1 von 15 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Das beobachtet auch der Memminger Gastronom und Hotelier Uwe Rohrbeck. Derzeit bekomme er täglich zwei bis drei Zimmerstornierungen und auch die Tischreservierungen nähmen merklich ab. In der Vorweihnachtszeit befürchtet Rohrbeck 30 Prozent weniger Umsatz. Etwas Hoffnung setzt er in das „To Go“-Geschäft – also dass sich die Leute ihr Essen abholen. „Das gleicht den Umsatzrückgang aber sicher nicht aus.“ Derzeit könne er noch von der Substanz leben, die Sommermonate liefen gut und er gehe derzeit davon aus, dass er keine weiteren Überbrückungshilfen beantragen müsse.

Allgäuer Hotelier schreibt an Ministerpräsident Söder

Weil Armin Hollweck wütend ist über die aktuelle Situation, schrieb er einen Brief an Ministerpräsident Markus Söder. „Sie haben appelliert, dass wir alle unseren Beitrag leisten und unsere Eigenverantwortung ernst nehmen sollen. Das tun wir Gastronomen und Hoteliers bereits seit langem. Wir haben seit Monaten umfassende Hygiene-Konzepte.“ Die 2G-Regel führe nun hingegen dazu, dass sich die Menschen wieder mehr im privaten Bereich treffen. Die Zusammenkünfte seien dann nicht mehr kontrollierbar und die Corona-Zahlen würden mutmaßlich weiter in die Höhe gehen. „Wir erwarten, dass wir genauso behandelt werden wie andere Bereiche – 2G hat keine andere Branche“, kritisiert Hollweck. Die Kontroll- und Hygienekonzepte in der Gastronomie würden derzeit auch gut überwacht, schildert Rohrbeck. Seit Sonntag habe die Polizei täglich in seinem Memminger Restaurant nach dem Rechten geschaut.

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Kritik an 3G-Regel für Beschäftigte im Oberallgäu

Er habe vor einigen Tagen Kontakt mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek gehabt, sagt Armin Hollweck. Der habe zwar signalisiert, dass man Gastronomie und Beherbergungsbetrieben helfen müsse – aber erst müssten die Infektionszahlen nach unten gehen.

Die Überbrückungshilfen der Bundesregierung (siehe Infos unten) würden zwar der Branche beim Überleben helfen, sagt Hollweck. Aber die normalen Umsätze habe das bislang nicht gedeckt und viele Betriebe hätten Kredite aufnehmen müssen. Manch einer werde wohl weitere Unterstützung brauchen: „Wir müssen ja irgendwie über den Winter kommen.“ Auch Schwabens IHK-Präsident Dr. Andreas Kopton fordert, dass die Politik die bisherigen Hilfen verlängert oder die Unternehmen die Möglichkeiten erhalten, die Verluste aus 2020 und 2021 leichter mit den Gewinnen aus früheren Jahren zu verrechnen.

Wer bekommt Corona-Überbrückungshilfen?