Von Streetfood- bis Künstlermarkt: Diese Märkte finden am Wochenende im Allgäu statt

Nach fast zwei Jahren Corona-Pause kommen auch die Märkte wieder ins Allgäu. Welche Märkte am Wochenende in der Region stattfinden, lesen Sie hier.

03.05.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Besonders in diesem Jahr können wir uns auf viele Märkte im ganzen Allgäu freuen. Im Mai finden zahlreiche Veranstaltungen in der Region statt: Vom Mai- und Himmelfahrtsmarkt und über Streetfood Markt bis hin zum Kunsthandwerkermarkt ist für Jede und Jeden etwas dabei. Wo und wann die Märkte 2022 in der Region stattfinden, erfahren Sie hier.

April

Mai

6. - 8. Mai Streetfood Markt Schongau

Schongau 7. Mai " Memmingen (hier mehr Infos zum Programm)

(hier mehr Infos zum Programm) 7.-8. Mai Kunsthandwerkermarkt Oberstaufen

8. Mai Vorderburger Kräutermarkt

8. Mai Künstlermarkt Kaufbeuren hier mehr Infos zum Programm)

hier mehr Infos zum Programm) 14.-15. Mai Maimarkt Immenstadt

Immenstadt ab 14. Mai Brunchmarkt Kaufbeuren (ab da an jedem zweiten Samstag im Monat bis Oktober)

Kaufbeuren (ab da an jedem zweiten Samstag im Monat bis Oktober) 15. Mai Bio Regional Fair Markt Immenstadt

Immenstadt 20. - 22. Mai Streetfood Markt Kaufbeuren

Kaufbeuren 22. Mai Huttag in Lindenberg

in Lindenberg 20. - 29. Mai Himmelfahrtsmarkt Kempten

Kempten 25.- 27. Mai Händlermarkt Kempten

Kempten 21. Mai Kunstmarkt Füssen

Füssen 26. - 27. Mai Händlermarkt Kempten

Juni

11. - 12. Juni Kunsthandwerker- und Töpfermarkt Oberstaufen

Oberstaufen 16. - 17. Juni Kunst- und Handwerkermarkt Immenstadt

Immenstadt 18. Juni Kunsthandwerkermarkt Oberstaufen

Oberstaufen 24. - 26. Juni Marktfest Oberstaufen

Schlemmen, schlendern und alte Bekannte treffen auf dem Streetfood-Markt in Kempten

Das war wohl ein Auftakt nach Maß: Ein herrlicher Spätsommer-Abend lockte zahlreiche Kemptener und Oberallgäuer am Samstag auf den Hildegardplatz. Der Andrang war sehr groß – die Schlangen vor den Essensständen lang. Bei gelockerten Corona-Maßnahmen trafen die Besucher Freunde und Bekannte und genossen bei Musik und stimmungsvoller Atmosphäre die verschiedenen Köstlichkeiten auf dem Streetfood-Markt. Ob mexikanisch, ungarisch, indonesisch, amerikanisch oder auch allgäuerisch: Für jeden Geschmack war an den teils aufwendig inszenierten Wagen etwas dabei. Juli

2.-3. Juli Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Irsee

in Irsee 29. - 31. Juli Food Market Sonthofen

August

5.-14. August Altstadtsommer Kaufbeuren

Kaufbeuren 19. - 21. August Vintage & Design Markt Kempten

September

9. -13. September "Neugabiläum" mit Bürgerfest und Streetfoodmarkt in Kaufbeuren/Neugablonz

mit Bürgerfest und Streetfoodmarkt in Kaufbeuren/Neugablonz 10. - 19. September Streetfood-Markt Kempten

Kempten 14. September Herbstmarkt-Krämermarkt Sonthofen

Sonthofen 23. bis 16. September: Streetfood-Markt in Lindenberg

in Lindenberg 25. September Bauern- und Käsemarkt Oberstdorf

Oberstdorf 29. September Michaelimarkt Immenstadt

Oktober

9. Oktober Rustikalmarkt Kaufbeuren

Kaufbeuren 9. Oktober Bauern- und Käsemarkt Immenstadt

Immenstadt 14. Oktober Gallusmarkt Sonthofen

Sonthofen 8. bis 16. Oktober Memminger Jahrmarkt

November

3. November Gregorimarkt Immenstadt

Immenstadt 5. - 6. November Martinimarkt Kaufbeuren Beim Martinimarkt in der Altstadt / Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren bieten rund 40 Händler ihre Waren an. Dieses Foto stammt vom Martinimarkt 2021. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Alle Angaben ohne Gewähr. Ihnen fehlt ein Markt? Dann schicken Sie uns gern eine Mail an digitalteam@azv.de