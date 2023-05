Diese Feste und Märkte im Allgäu sollten Sie im Mai nicht verpassen

Festivals, Jahrmärkte und Rummel: Im Mai ist im Allgäu einiges los. Hier gibt es einen Überblick über Feste und Kulturelles im Allgäu in diesem Monat.

04.05.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Es wird wieder wärmer im Allgäu. Zeit, nach draußen zu gehen und das Wetter auf einem der Märkte im Allgäu zu genießen oder den Abend in einem Festzelt ausklingen zu lassen. Diese Märkte und Feste finden im Mai 2023 im Allgäu unter anderem statt:

Bis 6. Mai: Jazzfrühling Kempten

5. und 6. Mai: Veteranentreffen in Willofs

3. bis 27. Mai: Allgäuer Literaturfestival

7. Mai: Huttag in Lindenberg

7. Mai: Künstlermarkt in Kaufbeuren

12. bis 21. Mai: Himmelfahrtsmarkt in Kempten

13. bis 15. Mai: Urbanimarkt in Marktoberdorf

17. bis 21. Mai: Bezirksmusikfest in Dirlewang

18. und 19. Mai: Himmelfahrtsmarkt in Füssen

26. bis 29. Mai: Ikarus Festival in Memmingen

27. bis 29. Mai: Streetfood Markt in Kempten und Lindau

Jazzfrühling Kempten

Der Kemptener Jazzfrühling 2023 geht noch bis Samstag, 6. Mai. Zahlreiche Jazz-Künstlerinnen und Künstler spielen auf unterschiedlichen Bühnen in der Stadt. Der Jazzfrühling findet bereits zum 38. Mal statt. Infos zum Programm und Tickets finden Sie hier.

Veteranentreffen in Willofs

In dem kleinen Obergünzburger Ortsteil Willofs (Kreis Ostallgäu) herrscht am Wochenende des 5. und 6. Mai Ausnahmezustand. Beim Veteranentreffen gibt es auf zwei Bühnen Programm. Dazu kommen DJs im Stadel und in der Disco. Alle Infos zu dem Festival in Willfos finden Sie hier.

Allgäuer Literaturfestival

Im Mai kommen Literatur-Fans im Allgäu auf ihre Kosten. Von 3. bis 27. Mai gibt es beim Allgäuer Literaturfestival 2023 an verschiedenen Orten in der gesamten Region Lesungen von Autorinnen und Autoren. Hier ein Auszug aus dem Programm:

Sonntag, 7. Mai, Kempten: Roland Schimmelpfennig - "Die Linie zwischen Tag und Nacht"

Mittwoch, 10. Mai, Füssen: Karen Duve - "Sisi"

Mittwoch, 10. Mai, Memmingen: Harald Jähner - "Höhenrausch"

Sonntag, 14. Mai, Illerbeuren: Sven Gerhardt - "Die Heuhaufen-Halunken"

Sonntag, 14. Mai, Fischen: Matthias Jung - "Chill mal!"

Freitag, 19. Mai, Erkheim: Annika Reich - "Männer sterben bei uns nicht"

Donnerstag, 25. Mai, Oberstaufen

Huttag in Lindenberg

In Lindenberg dreht sich am Sonntag, 7. Mai alles um den Hut. Dieses Jahr werden der lässigste Hutträger oder die lässigste Hutträgerin gewählt. Auf der Bühne präsentieren sich Frauen und Männer mit ihren besonderen Hüten. Zudem gibt es einen Hutmarkt, Führungen durch das Deutsche Hutmuseum sowie Live-Musik und ein Oldtimer-Treffen in der Innenstadt von Lindenberg. Von 12 bis 17 Uhr haben zahlreiche Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Mehr Infos zum Programm des Lindenberger Huttags 2023 finden Sie hier.

Künstlermarkt in Kaufbeuren

Schlendern, Schlemmen und Staunen ist am Sonntag, 7. Mai, in Kaufbeuren angesagt. Denn dann findet dort von 11 bis 17 Uhr der Künstlermarkt mit über 40 Händlerinnen und Händlern in der Kaiser-Max-Straße statt. Es gibt Kunsthandwerk, Lebensmittel aus der Region und Streetfood wie Langos, Flammkuchen, Pizza oder Spiralkartoffeln. Zudem öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 17 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Alle Infos zum Künstlermarkt 2023 in Kaufbeuren lesen Sie hier.

Himmelfahrtsmarkt in Kempten

Im Mai gibt es wieder einen Rummel auf dem Königsplatz in Kempten. Der Himmelfahrtsmarkt 2023 beginnt am Freitag, 12. Mai, um 14.30 Uhr und endet am Sonntag, 21. Mai. Auf dem Jahrmarkt gibt es Autoscooter, Karussells sowie Buden mit Schießständen, Spielen oder Losen. Der Jahrmarkt hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es am Donnerstag, 18. Mai, und Freitag, 19. Mai, einen Händlermarkt in der Innenstadt. Die Buden haben an den beiden Markttagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Noch mehr Infos zum Himmelfahrtsmarkt 2023 in Kempten gibt's hier.

Urbanimarkt in Marktoberdorf

Wer noch nicht genug von Märkten hat: Von Samstag, 13. Mai, bis Montag, 15. Mai, findet der Urbanimarkt 2023 in Marktoberdorf statt. Der Jahrmarkt hat täglich bis 22 Uhr geöffnet. Der Händlermarkt hat zusätzlich am Sonntag und Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Händlerinnen und Händler bieten Schmuck, Textilien, Geschenkartikel, Haushaltswaren und vieles mehr an. Zusätzlich gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag am 14. Mai. Viele Geschäfte in der Innenstadt haben dann von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Bezirksmusikfest in Dirlewang

Die Bierzelt-Saison beginnt im Mai. Los geht's mit dem Bezirksmusikfest in Dirlewang (Kreis Unterallgäu) von Mittwoch, 17. Mai, bis Sonntag, 21. Mai. Die Musikkapelle Dirlewang richtet das 51. Bezirksmusikfest im Bereich Mindelheim aus. Jeden Abend - und teilweise auch tagsüber - gibt es Programm im Festzelt. Am Sonntag findet um 10 Uhr zudem ein Festgottesdienst statt, um 13 Uhr gibt es einen Umzug. Die Wertungsspiele sind bereits von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, in der Turnhalle in Dirlewang. Mehr Infos zum Bezirksmusikfest finden Sie hier.

Himmelfahrtsmarkt in Füssen

Nicht nur in Kempten, auch in Füssen findet an Christi Himmelfahrt ein Himmelfahrtsmarkt statt. Dieser hat am Donnerstag, 18. Mai, und am Freitag, 19. Mai, jeweils von 9 bis 18 Uhr am Parkplatz an der Morisse geöffnet. Zudem haben die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Feiertag geöffnet.

Ikarus Festival in Memmingen

Von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, steigt das Ikarus Festival 2023 in Memmingen. Es ist das größte Festival in der Region. Auf dem Gelände nahe des Memminger Flughafens treten namhafte Künstlerinnen und Künstler aus der Techno- und Elektro-Szene auf. Erwartet werden zum Beispiel Scooter, Paul Kalkbrenner oder Neelix. Einen Überblick über das Lineup des Ikarus 2023 finden Sie hier.

Streetfood Markt in Kempten und Lindau

Kulinarische Vielfalt gibt es auf den Streetfood Märkten in Kempten und Lindau. Diese finden jeweils am Pfingstwochenende von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, statt. Der Markt in Kempten befindet sich wie immer auf dem Hildegardplatz. Neben Streetfood und Snacks aus unterschiedlichen Ländern gibt es auf der Bühne Livemusik. Neu ist der Familientag an Pfingstmontag, an dem es Rabatte für Familien gibt. Die Öffnungszeiten:

Samstag: 17 bis 24 Uhr

Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Montag: 11bis 19 Uhr

Der Streetfood Markt in Lindau findet auf dem Therese-von-Bayern-Platz vor der Inselhalle statt. Es gibt insgesamt 15 Foodtrucks mit Leckereien aus der ganzen Welt und es spielt ein DJ. Für Familien mit Kindern gibt es ein Kinderkarussell, eine Luftballonaktion sowie eine Clownshow. Die Öffnungszeiten:

Samstag: 16 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Montag: 11bis 19 Uhr

Die Termine der Märkte im Mai 2023 im Überblick