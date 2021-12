Angeklagte im Mammut-Schleuserprozess zu langen Haftstrafen verurteilt

Die Angeklagten im Mammut-Schleuserprozess sind zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der Bandenchef muss über sieben Jahre ins Gefängnis.

03.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Bereits im Januar 2021 hat die Staatsanwaltschaft Kempten zusammen mit der Bundespolizei mehrere mutmaßliche Schleuser festgenommen, die in 20 Fällen zahlreiche Flüchtlinge über verschiedene Grenzen nach Deutschland und Österreich gebracht haben.

Das Landgericht Kempten hat die neun Angeklagten, darunter acht Männer und eine Frau, im sogenannten Mammut-Schleuserprozess nun verurteilt. Im Oktober begann der Prozess, nach vier Verhandlungstagen verkündete der Vorsitzende Anfang Dezember das Urteil.

Vier Angeklagte bekommen Bewährungsstrafen

Der von Zeugen als "Patron" beschriebene Bandenchef muss für sieben Jahre und drei Monate hinter Gitter. Für zwei weitere Täter aus der „Kernbande“ lautete das Strafmaß zwei Jahre und neun Monate beziehungsweise vier Jahre Freiheitsstrafe. Vier weitere Angeklagte, die jeweils nur in wenigen Fällen beteiligt waren, erhielten Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr und drei Monaten und einem Jahr und neun Monaten, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Prozess aus Platzgründen in Fürstensaal verlegt

Nachdem keiner der herkömmlichen Gerichtssäle für die Dimension dieses Verfahrens ausreichend Platz bot, hat das Landgericht Kempten kurzerhand den großen Fürstensaal in der Kemptener Residenz umfunktioniert. Die neun Angeklagten nahmen mit ihren jeweils bis zu drei Verteidigern in mehreren Reihen Platz. Ihnen gegenüber die Staatsanwaltschaft, am Kopf des Saals erhöht das Gericht.

Drei Dolmetscher übersetzen

Die gesamte Verhandlung wurde für die zumeist arabisch sprechenden Schleuser simultan durch drei Dolmetscher übersetzt. Aufgrund der erdrückenden Beweislage gaben die Anwälte der Angeklagten schon zu Verhandlungsbeginn zu verstehen, dass ihre Mandanten grundsätzlich zu umfänglichen Geständnissen bereit wären. Nach mehreren Verständigungsgesprächen kam es zu einer Verfahrensabsprache, bei welcher sich das Gericht mit den Beteiligten über das Strafmaß für den Fall eines Geständnisses einigte.

