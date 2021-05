Mann attackiert Tankstellenpächterin in Obergünzburg und randaliert in Kaufbeuren

Ein 59-jähriger Mann hat am Samstag die Polizei in Obergünzburg und Kaufbeuren auf Trab gehalten.

Am Samstagnachmittag hatte eine Tankstellenpächterin aus Obergünzburg die Polizei zu Hilfe gerufen. Ein Kunde hatte bei ihr mit laufendem Motor getankt. Als die Frau ihn aufforderte den Motor abzustellen, wurde der Mann ausfällig, stieg in sein Fahrzeug, zeigte eine Axt, und fuhr dann weg, ohne zu bezahlen, so die Polizei.

Der Wohnsitz des Fahrers konnte schnell ermittelt werden. Dabei entdeckten die Beamten, dass der Mann sein Mobiliar zerlegt hatte und sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Fahndung nach ihm verlief jedoch zunächst ohne Erfolg.

Am Samstagabend wurde der 59-Jährige dann in Kaufbeuren auffällig. Zunächst stahl er in einer Tankstelle Zigaretten. Später randalierte er in einem Wohnhaus. Die Polizei konnte den Mann schließlich in Gewahrsam nehmen.

Nach einer Nacht in der Zelle wurde der Mann entlassen. Das zuständige Gesundheitsamt und die Staatsanwaltschaft werden über die Vorfälle informiert, hieß es. Außerdem droht dem Mann ein Verfahren, weil sein Auto nicht versichert war.

