Mann schlägt 37-Jährigen mehrfach ins Gesicht

Eine Schlägerei an einer Tankstelle in Kaufbeuren meldet die Polizei.

05.06.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Am Sonntagmorgen (4. Juni 2022) um 04:30 Uhr kam es in einer Tankstelle in Kaufbeuren zu einer Schlägerei zwischen mehreren Parteien. Ein 37-Jähriger provozierte hierbei durchwegs eine Gruppierung, welche ebenfalls bereits alkoholisiert waren.

Anschließend kam es in der Tankstelle zur Rangelei, welche sich nach draußen verlagerte. Hierbei schlug und trat der Beschuldigte mehrfach gegen das Gesicht des 37-jährigen Mannes. Dieser wurde daraufhin durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

