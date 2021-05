100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz: Wie Rotkreuzler im Ostallgäu das Jubiläum feiern

Ein Jahrhundert Nächstenliebe: Das Deutsche Rote Kreuz wurde 1921 gegründet und feiert am 8. Mai. Vor welchen Herausforderungen man steht - auch im Ostallgäu.

09.05.2021 | Stand: 11:37 Uhr

Wer auch immer das stolze Alter von 100 Jahren erreicht, der hat wahrlich Grund zum Feiern. Das gilt für Personen ebenso wie für Institutionen, etwa das Deutsche Rote Kreuz. Gegründet Ende Januar 1921, blickt die Rettungsgesellschaft auf nun genau ein Jahrhundert des stringenten Wirkens zurück.

Damals schlossen sich alle bestehenden deutschen Rotkreuzlandesvereine, in Bayern das Bayerische Rote Kreuz (BRK), auf einer Sitzung im Alten Rathaus in Bamberg in einem Dachverband zusammen, der das gesamte Rote Kreuz in ganz Deutschland vertreten sollte. Auf diese Weise gestärkt, konnte das DRK sich in den folgenden Jahren in der Wohlfahrtsarbeit positionieren, den Rettungsdienst ausbauen, in der Rotkreuzbewegung stärker auftreten und einen enormen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Der digitale Festakt zum hundertjährigen Bestehen findet am Weltrotkreuztag am 8. Mai 2021 statt.

Ein Rückblick auf gelebte Nächstenliebe, Fleiß und Gemeinschaft

Mit Stolz blickt auch Alexander Denzel vom BRK-Kreisverband Ostallgäu auf den runden Geburtstag. „100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz bedeuten 100 Jahre gelebte Nächstenliebe, 100 Jahre Fleiß und Engagement sowie 100 Jahre Gemeinschaft“, sagt er.

Ausruhen auf dem Erreichten dürfe man sich freilich nicht. Nicht nur die derzeitige Coronapandemie stelle das DRK und das BRK vor immer neue Herausforderungen, auch auf rechtliche Bedingungen oder Schlagzeilen über häufiger werdende Angriffe auf Sanitäter müsse man reagieren.

Es gelte nun, das Ehrenamt in Deutschland wieder zu stärken – und genau dieses spiele beim BRK bekanntlich schon immer eine große Rolle. Ohne freiwilliges Engagement hätte vieles im Ostallgäu nicht so geklappt. Dazu tragen derzeit rund 2300 Ehrenamtliche aktiv bei. Darüber hinaus treten im Kreisverband über 800 hauptamtliche Mitarbeiter in den Bereichen Rettung, Pflege und Betreuung tagtäglich für die Werte des Roten Kreuzes ein.

Das Foto aus dem Archiv des BRK-Kreisverbandes Ostallgäu zeigt die Sanitätsmannschaft Neugablonz. Bild: brk

Lesen Sie auch

Bilanz in der Corona-Krise Das Rote Kreuz in Kempten muss sich im Kampf gegen Corona neuen Aufgaben stellen

Nach dem 100-jährigen DRK-Bestehen steht übrigens schon der nächste Meilenstein an. Im Juli 2021 wird die ehrenamtliche Frauenbereitschaft des Roten Kreuzes Kaufbeuren 155 Jahre alt. 1866 hatte der Frauenverein erstmals um Binden, Kompressen, Dreiecktücher und andere Materialien gebeten, um „in Bälde eintreffende verwundete Krieger“ zu versorgen.

2022 wird zudem die Sanitätskolonne und heutige Bereitschaft Kaufbeuren, gegründet am 8. Juli 1912 im Gasthaus Lindenau, 110 Jahre alt. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Helfer ist heute die schnelle und kompetente Versorgung von Verletzten oder Erkrankten im Sanitätsdienst bei Veranstaltungen. Aber auch bei der Suche von Vermissten oder die Betreuung von Betroffenen in Notlagen helfen die Mitglieder der Bereitschaften.

Das BRK Ostallgäu sucht nach neuen Ehrenamtlichen, die sich engagieren

„Über all die Jahre hinweg haben unsere verschiedenen Einsatz-Teams einen großen Beitrag zur Sicherheit und schnellen Versorgung unserer Bevölkerung geliefert“, betont Denzel. Um dies auch in Zukunft aufrechterhalten zu können, seien neue Ehrenamtliche, die sich beim BRK Ostallgäu engagieren wollen, wichtig und jederzeit willkommen.