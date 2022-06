"Hallo, ich bin's": Marktoberdorfer Jugendliche schreiben ein Buch über sich selbst

14 Marktoberdorfer Mittelschüler haben im Corona-Lockdown ein Buch über sich geschrieben. In "Hallo, ich bin's" geht es um Wünsche - aber auch Enttäuschungen.

28.06.2022 | Stand: 06:23 Uhr

Während der „Homeschooling-Zeit“ im Lockdown 2021 entstand in einer Klasse der Mittelschule Marktoberdorf die zündende Idee, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Flugs wurde „Die Schreibstube“ gegründet und vierzehn „Redakteure“ aus verschiedenen Schulen zwischen 10 und 14 Jahren trafen sich über mehrere Monate in der Marktoberdorfer Filmburg zum Denken, Schreiben und Diskutieren.

Es ist das erste Buch, das Schülerinnen und Schüler in Marktoberdorf veröffentlichen

Mit Rat und Tat standen ihnen Filmburgchefin Monika Schubert und Filmdesigner Simon Abele aus Krugzell zur Seite. Aus all den vielen Notizen und Ideen ist ein außergewöhnliches Buch entstanden. Es ist das erste Buch, das Schüler in Marktoberdorf veröffentlichen. Sie erzählen über das, was sie bewegt, beschäftigt und interessiert. Es sind Geschichten aus der Familie, von Freundschaften, Enttäuschungen, Erlebnissen und Sehnsüchten, aber auch von Überraschungen, Mut, Wünschen und sprühender Lebenslust. (Lesen Sie auch: Schüler des Gymnasiums Marktoberdorf haben einen Spielfilm gedreht.)

Es sind „Lebenslinien“ vom Weg aus einem anderen Land in eine neue Heimat, von Wegen durch die vertraute alte Heimat oder vom Miteinander in der gemeinsamen Lebenslandschaft rund um Marktoberdorf. Es sind spannende und heitere Episoden, Anekdoten und Gedanken mit Fotos und Illustrationen.

Der Bayerische Landtag hat das Buch für den "Bürgerpreis" nominiert

Inzwischen ist das Buch ein Projekt geworden, das vom Landratsamt Ostallgäu und dem Verein „Menschen im Aufwind e,V,“ unterstützt wird und im Bayerischen Landtag für den „Bürgerpreis“ nominiert ist. Der Titel „Hallo, ich bin’s!“ macht neugierig. Am 9. Juli um 16 Uhr lädt „Die Schreibstube“ zur öffentlichen Präsentation in die Filmburg ein. Es spielt die Schulband der Mittelschule Marktoberdorf, der Eintritt ist frei. Das Buch kann durch Spenden erworben werden.

Reservierung: Filmburg: 08342/ 91 66 83 oder info@filmburg.de

Lesen Sie auch

Filme, Workshops und Ausstellung Trickfilmfestival in Marktoberdorf: bunte Bilder, ernste Themen: Das waren die Highlights auf der Kinoleinwand

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".