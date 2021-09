150 Menschen demonstrieren in Marktoberdorf fürs Klima: "Viel Zeit haben wir nicht mehr"

In Marktoberdorf fand nach langer Pause mal wieder eine Fridays for Future-Demo statt. Auch eine Bundestagsabgeordndete gesellte sich zu den Demonstranten.

24.09.2021 | Stand: 17:59 Uhr

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, rufen die Demonstrantinnen und Demonstranten. „Hoch mit dem Klimaschutz – runter mit der Kohle“, schallt es durch die Innenstadt von Marktoberdorf: Anhänger der Bewegung „ Fridays for Future“ demonstrierten am Freitag mit 150 Menschen unter dem Motto #AllefürsKlima für eine klimagerechte und zukunftsfähige Politik. Vom Hallenbad in Marktoberdorf machten sich junge und ältere Menschen mit Plakaten und Transparenten auf den Weg zum Marktplatz.

Was die Marktoberdorfer Demonstranten fordern

„Ich fordere vor allem von den Wählern, dass sie den Umwelt- und Klimaschutz bei ihrer Wahl bedenken“, sagt der 18-jährige Jürgen Osterrieder, der die Marktoberdorfer Demo organisiert hat. In der kommenden Legislaturperiode müsse es endlich mit der Energie- und Verkehrswende vorangehen, sagt er. „Denn viel Zeit haben wir nicht mehr.“

"Es gibt keinen Planeten B": Die Teilnehmer fordern von der Politik mehr Klimaschutz. Bild: Mona Boos

Auch Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Linke), reihte sich in die Gruppe von Demonstranten ein: „Es ist wichtig, immer wieder ein Zeichen für das Klima zu setzen“, sagt sie. „Deswegen bin ich hier.“