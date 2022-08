18-jähriger Autofahrer schrubbt Auto an und flüchtet

Ein 18-Jähriger hat beim Ausparken in Marktoberdorf ein Auto angeschrubbt. Er flüchtete. Der Besitzer des Wagens beobachtete den Vorfall jedoch.

02.08.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Marktoberdorf beim Ausparken ein Auto angeschrubbt und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hörte ein 20-Jähriger in der Birkenstraße von seinem Büro im ersten Stock aus ein komisches Geräusch. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er einen 18-Jährigen, der beim Ausparken das Auto des 20-Jährigen beschädigte.

Unfallflucht in Marktoberdorf: Besitzer des Wagens kennt Unfallverursacher

Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern - obwohl er den Zusammenstoß bemerkt haben musste. Da der Besitzer des Wagens den 18-Jährigen kannte, führten die Ermittlungen schnell zu Ziel. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von 3000 Euro.