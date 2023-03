198 Verletzte und ein Unfalltoter in und um Marktoberdorf

Im Raum Marktoberdorf hat es 2022 ähnlich oft gekracht wie im Vorjahr. Zweiradunfälle nehmen erschreckend zu. Die Polizei hat aber auch Positives zu berichten.

14.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Einmal kurz nicht aufgepasst oder zu wenig Abstand gehalten, und schon ist ein Unfall passiert. Im Jahr 2022 verzeichnete die Polizei Marktoberdorf 1039 Verkehrsunfälle. Damit liegt die Zahl in etwa auf dem Vorjahresniveau und weicht kaum von den Unfallzahlen in Bayern ab. Leider wurden dabei wieder Menschen verletzt. 150 Verkehrsteilnehmer trugen leichte Verletzungen davon, knapp 50 Personen mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Lesen Sie auch: Achtung Wildwechsel! Wegen Reh und Fuchs kracht es in und um Marktoberdorf am häufigsten.)

