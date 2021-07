Trotz Corona rechnet AGCO/Fendt mit deutlichem Wachstum. Wie es das Landtechnikunternehmen aus Marktoberdorf schaffen will, global mehr Marktanteile zu erobern.

13.07.2021 | Stand: 17:29 Uhr

Der Landtechnikhersteller AGCO/Fendt mit Stammsitz in Marktoberdorf (Ostallgäu) wird heuer aller Voraussicht nach erstmals deutlich über 20 000 Traktoren produzieren und damit erstmals diese seit Jahren angepeilte Rekordmarke knacken. Und das Corona zum Trotz: Die Landtechnik-Branche sei gesund, die Auftragsbücher voll, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Dienstag in Marktoberdorf. „Es geht uns wirklich gut, und wir erwarten neue Bestmarken.“