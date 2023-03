200 Beschäftigte streiken in Marktoberdorf: "Wir fühlen uns ausgebrannt und nicht anerkannt"

Etwa 200 Beschäftigte streiken in Marktoberdorf – darunter viele Erzieher. Die Stimmung ist nicht nur wegen der Forderung nach mehr Lohn aufgeheizt.

08.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

„Systemrelevant, ausgebrannt und nicht anerkannt“ steht mit großen schwarzen Buchstaben auf einem Plakat. Eine Frau reckt es auf dem Marktoberdorfer Marktplatz in die Höhe. Zusammen mit etwa 200 weiteren Kolleginnen und Kollegen aus dem Öffentlichen Dienst nimmt sie an diesem Mittwochvormittag am Warnstreik teil. Anlässlich des Tarifkonfliktes hatte die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen. Es sind hauptsächlich Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsbereich, die zur Kundgebung zusammengekommen sind. Sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen: aus Kempten, Memmingen und dem Ostallgäu. Sie alle vereint aber dasselbe Ziel: „Wir wollen keine vier Prozent. Wir wollen keine fünf Prozent. Wir wollen 10,5 Prozent“, ruft eine Sprecherin ins Mikrofon. Die Menge jubelt zurück.

Zweiter Verdi-Warnstreik innerhalb einer Woche im Allgäu

Es ist diese Woche bereits der zweite Warnstreik, der das Allgäu trifft. Bereits am Dienstag legten Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes ihre Arbeit nieder und kamen in Lindenberg im Westallgäu zusammen. „Heute sind wir in Marktoberdorf und der Schwerpunkt liegt im Bereich der Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe“, sagt Werner Röll, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Allgäu. Auch Mitarbeiter von Bauhöfen sind gekommen. Röll heizt die Menge an – das Wetter ist ungemütlich kalt. Die Stimmung aufgeheizt.

Es ist kein Zufall, dass Verdi ausgerechnet am Weltfrauentag, 8. März, zum Warnstreik bei den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern aufruft. Die meisten Beschäftigten sind Frauen. „Die Gehälter sind im Vergleich wesentlich geringer“, sagt Manuel Büttner, Gewerkschaftssekretär für Bund und Kommunen. „Wertschätzung geht anders.“ Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Büttner bezeichnet dieses Angebot als Respektlosigkeit. „Wir wollen nur so viel, um unsere Rechnungen bezahlen zu können. Eigentlich sollten wie viel mehr fordern.“

Auch das Team einer Kemptener Kita ist beim Streik in Marktoberdorf

Unter den Protestierenden ist auch das Team der Kindertagesstätte Kottener Flohkiste aus Kempten. Sie halten ein großes Banner in die Höhe. Begriffe wie „Seelentröster“, „Event-Manager“ und „Elternberater“ sind darauf geschrieben. „Das Plakat stammt aus dem Jahr 2015. Wir haben alle Aufgaben aufgeschrieben, die wir tagtäglich leisten“, erzählt eine Mitarbeiterin. „Heute könnten wir zwei davon machen. Es ist noch einiges dazugekommen.“ Die Kottener Flohkiste ist eine Kita mit sieben Gruppen. „Wir sind systemrelevant. Wir kümmern uns um die Kinder, damit andere Menschen arbeiten gehen können. Wir wollen dafür gerecht bezahlt werden.“ Die Erzieherin findet klare Worte: „Wir können nicht mehr. Was soll uns noch alles aufgebrummt werden?“

Mit dieser Meinung ist sie an diesem Vormittag nicht allein. „Imagine es ist 2023 und keiner betreut deine Kinder“ steht auf dem Plakat einer anderen Frau. Diese Vorstellung ist am Mittwoch für viele Eltern zur Realität geworden. Bereits im Vorfeld hatte Verdi angekündigt, dass es aufgrund des Streiks zu Einschränkungen in den Kitas und in den Einrichtungen der Lebenshilfe kommen kann. Laut Büttner sind etwa 20 Kitas im Allgäu punktuell betroffen, 16 davon sind allein in Marktoberdorf.

Bürgermeister Hell: Mitarbeiter der Stadt Marktoberdorf verdienen vernünftige Bezahlung

Dort sorgt bei der Kundgebung noch die Aussage für Unmut, dass die Stadtverwaltung angeblich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Abmahnungen angedroht hätte, um sie vom Streiken abzuhalten. Dies berichtet Werner Röll der Menge. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick, die selbst im Marktoberdorfer Stadtrat sitzt, sagt auf Nachfrage: „Einige Beschäftigte sind aus diesem Grund nicht zur Demo gekommen“.

Aus dem Rathaus hingegen ist die Botschaft eindeutig: „Die Teilnahme am Streik ist ein Grundrecht: Keine Beschäftigte und kein Beschäftigter der Stadt Marktoberdorf hat deswegen negative Auswirkungen zu befürchten. Das war auch in den vergangenen Jahren nie der Fall“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Er wolle der Behauptung nachgehen. „Wir Beschäftigte im öffentlichen Dienst leisten mit unserer Arbeit einen unverzichtbaren Beitrag für die Daseinsvorsorge unserer Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Marktoberdorf verdienen eine vernünftige Bezahlung – egal, ob sie in Kindertagesstätten, Bauhof, Rathaus oder sonstigen Einrichtungen der Stadt beschäftigt sind“, stellt Hell klar.