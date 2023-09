21-Jähriger verursacht Unfall bei Kraftisried: 11.000 Euro Schaden

11.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls bei Kraftisried. Ein 21-Jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen ein Auto übersehen.

03.09.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen bei Kraftisried einen Zusammenstoß verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Autofahrer bei der Anschlusstelle Kraftisried von der B12 ab. An der Einmündung zur OAL10 wollte er nach links in Richtung Unterthingau einbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Autofahrer. Der 21-Jährige krachte mit seiner Fahrzeugfront in die Fahrerseite des 61-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro.