22-Jähriger in Marktoberdorf beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt

Ein 22-Jähriger hat in Marktoberdorf versucht, Lebensmittel im Wert von über 30 Euro zu klauen. Bei einer Durchsuchung offenbarte sich ein weiterer Diebstahl.

30.08.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Ein 22-Jähriger hat am Montagabend in einem Lebensmittelmarkt in Marktoberdorf Waren im Wert von mehr als 30 Euro in seine Jackentasche gesteckt. Nach Angaben der Polizei verließ er den Laden, ohne zu bezahlen. (Lesen Sie dazu auch: Einbruch und Ladendiebstahl in Marktoberdorf: Alkohol und Tabak entwendet

Polizei deckt weiteren Diebstahl auf

Lesen Sie auch

Einbruch und Diebstahl Einbruch und Ladendiebstahl in Marktoberdorf: Alkohol und Tabak entwendet

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden Polizeibeamte nicht nur die gestohlenen Lebensmittel, sondern auch zwei Haarfärbemittel. Diese hatte er eigenen Angaben zufolge in einem Fachmarkt in München entwendet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen den jungen Mann ein.

Lesen Sie auch: Polizei Marktoberdorf ertappt 13-jährige Ladendiebin