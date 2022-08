Ein 24-Jähriger ist unter Drogeneinfluss in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten kontrollierten ihn Sonntagabend in der Märzstraße.

01.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 24-Jähriger ist unter Drogeneinfluss auf einem E-Roller in Marktoberdorf erwischt worden. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamten den Fahrer am Sonntagabend in der Märzstraße. Dabei stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrer gab laut Polizei an, dass er vor zwei Tagen Marihuana konsumiert hatte. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.