Der Starkregen an Pfingsten hat in Aitrang das künstliche Bachbett am Witzelgraben zerstört. Sohlschwellen wurden beschädigt und große Mengen Kies angeschwemmt.

09.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Kurz nachdem die Arbeiten am Witzelgraben in Aitrang (Ostallgäu) Ende Mai abgenommen worden waren, zerstörte das Starkregenereignis am Pfingstsonntag mit circa 27 Litern Regen pro Quadratmeter in kürzester Zeit wieder das künstlich angelegte Bachbett. Sohlschwellen wurden beschädigt und große Mengen Kies abgeschwemmt, berichtete Bürgermeister Michael Hailand im Gemeinderat. (Lesen Sie dazu auch: Denkmalschutz: So soll die Sanierung der Friedhofsmauer in Altdorf laufen)

