29-jähriger Motorradfahrer bei Unfall nahe Obergünzburg schwer verletzt

31.07.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Am Samstagvormittag ist bei einem Verkehrsunfall nahe Obergünzburg ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er auf der Kreisstraße 11 mit seiner Maschine von Obergünzburg in Richtung Burg unterwegs. In einer langgezogenen, ansteigenden Linkskurve kam er mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins rechte Bankett ab, schleuderte und stürzte. Der Mann aus Krumbach wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Sein Kraftrad erlitt massive Schäden in geschätzter Höhe von 7000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für etwa eine Stunde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg komplett gesperrt werden.

