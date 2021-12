32 Tage in Quarantäne: Marktoberdorfer Familie steckt über einen Monat in Isolation

Eine Familie aus Marktoberdorf infiziert sich mit Corona. Über einen Monat stecken Mutter und Töchter zusammen unter einem Dach fest.

„Wir waren zuerst natürlich erschrocken, als meine Kleine den positiven Test hatte“, sagt die 41-jährige Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Aufgrund von Corona-Symptomen machte die Marktoberdorferin bei ihrer achtjährigen Tochter einen Schnelltest. „Lieber teste ich einmal zu viel als einmal zu wenig.“ Zurecht: Denn der Test fiel positiv aus. Bei den aktuell sehr hohen Inzidenzen sei es logisch, dass sich Schüler infizieren, sagt sie. „Es ist nicht die Frage ob, sondern wann.“ Wenn ein Kind infiziert ist, meldet die Familie den Fall der Schule, die sich anschließend beim Gesundheitsamt meldet, sagt Stefan Leonhart, Pressesprecher des Ostallgäuer Landratsamts. So war es auch bei der Marktoberdorfer Familie. Das positiv getestete Kind muss mindestens für 14 Tage in die häusliche Isolation. Für ungeimpfte Familienmitglieder – also Geschwisterkinder und ungeimpfte Eltern – beträgt die Quarantäne zehn Tage ab dem letzten Kontakt gerechnet. Für geimpfte Eltern gibt es vorerst keine Quarantäne. „Solange sie negativ und asymptomatisch sind“, sagt Leonhart. All das stehe in einem Schreiben, das positiv Getestete vom Gesundheitsamt bekommen.