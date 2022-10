44. Ostallgäuer Kunstausstellung in Marktoberdorf eröffnet: Das sind die Preisträger

Bei der 44. Ostallgäuer Kunstausstellung kommen viele aktuelle Themen zur Sprache. Das erfordert manchmal Mut, wie ein Preisträgerwerk beweist.

27.10.2022 | Stand: 18:39 Uhr

Dass Markus Piepers Bild nun im Künstlerhaus Marktoberdorf hängt, kann man durchaus als „Happy End“ bezeichnen. Denn noch vor wenigen Monaten sah es um das Werk ziemlich düster aus. Pieper hatte es nämlich mit in den Sommerurlaub genommen und dort vergessen. Nach langem Hin und Her erklärte sich sein Wirt bereit, das Bild per Post zu schicken – zusammengefaltet in einem kleinen Umschlag. Das aber konnte gerade noch verhindert werden. Schließlich brachte der Schwiegersohn das Werk nach Dornbirn und deponierte es unter seinem Auto, wo Pieper es abholen konnte. „Nicht auszudenken, wenn es an dem Tag geregnet hätte“, sagte Direktorin Maya Heckelmann. Sie präsentierte zur Eröffnung der Ostallgäuer Kunstausstellung die drei Siegerwerke, zu denen auch Piepers Werk „Hochstand V“ gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.