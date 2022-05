50 Jahre Adalbert-Stifter-Schule in Marktoberdorf: Das ist zum großen Jubiläum geplant

Die Adalbert-Stifter-Schule feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Besonders bei den Kleinen ist die Aufregung groß.

Aus einem Klassenzimmer der Adalbert-Stifter-Schule in Marktoberdorf schallt dramatische Musik. „Hilfe, Hilfe“, ruft die kleine Lia. Sie steckt in einem rosa Prinzessinnenkleid und rudert verzweifelt mit den Armen. „Ich ertrinke.“ Lia und ihre Mitschüler üben an diesem Montagnachmittag für ihren großen Auftritt. In knapp einer Woche führen sie das Theaterstück „Wie Rübezahl zu seine Namen kam“ auf der großen Bühne im Modeon auf – im Rahmen der Jubiläumsfeier ihrer Grundschule. „Die Kinder stehen dabei natürlich im Mittelpunkt“, sagt Rektorin Bettina Schlegl. Und dieses Motto gilt an der Adalbert-Stifter-Grundschule schon seit über 50 Jahren.

Es ist ein großes „Endlich“, das vor der Jubiläumsfeier steht. Endlich kann die Schule feiern. Endlich können die Kinder zeigen, was sie seit Langem vorbereitet haben. Denn eigentlich wollte die Schule bereits 2019/20 ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Bettina Schlegl schrieb damals ein Theaterstück. Die Kinder probten. Die Schule kaufte Kostüme. Doch dann kam Corona. Schlegl erzählt, wie das Bühnenbild zunächst noch im Klassenzimmer lag und dann schließlich in der Abstellkammer verschwand. Nun, zweieinhalb Jahre später, hat Schlegl alles wieder hervorgeholt. Es ist endlich soweit: Die große Jubiläumsfeier steigt.

„Wir freuen uns so sehr darauf. Es war ein langes Projekt und die Kinder haben sich so reingekniet“, sagt Schlegl. Seit Weihnachten laufen die Proben nun wieder. Viele Kinder, die beim Probenstart in der zweiten Klasse waren, stehen nun als Viertklässler auf der Bühne. Als Hezogin, Prinzessin, Zwerg und Elfe und vielem mehr verkleidet erzählen die Kinder die Geschichte von Rübenzahl. „Es ist ein lustiges, spannendes und trauriges Stück“, sagt Schlegl. Die Musik für das Stück hat der Dirigent Stefan Reggel zusammengestellt, das Bühnenbild hat die Künstlerin Cornelia Stolzer entworfen.

Der Festakt zum Jubiläum findet am Mittwochvormittag statt. Schlegl erwartet etwa 100 geladene Gäste. „Es wird kein langweiliges Gerede geben“, verspricht die Rektorin. Viele Schüler führen etwas vor – wie die neu formierte Schulband „The Rock Bulls“. Auch die 52-jährige Schulgeschichte kommt nicht zu kurz. Die Schüler präsentieren sie mit vielen Bildern. Vor und nach dem Festakt besteht die Möglichkeit, in der Schulchronik zu blättern, um vielleicht ein eigenes Klassenfoto von damals zu entdecken. Auch den Schulkalender, den die Schule zum Jubiläum gestaltet hat, liegt aus. Darin sind viele Infos zum Namensgeber der Schule zu finden: Adalbert Stifter. Der Schulrat, Lehrer und Schriftsteller setzte sich für die Bildung armer Kinder ein. Da sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele Sudetendeutsche im Norden von Marktoberdorf ansiedelten, wurde die Schule nach ihrem berühmten Landsmann benannt. Stifter wuchs Anfang des 19. Jahrhunderts im Böhmerwald in Österreich auf. „Wir wollen uns mit seinen Grundsätzen identifizieren“, sagte Schlegl bei der Kalender-Veröffentlichung.

Es ist die Vielfalt, die die Adalbert-Stifter-Grundschule auch noch heute prägt. Vor über 50 Jahren bereicherten Kinder der Heimatvertriebenen die Schulfamilie, heute sind es Flüchtlingskinder. Die Schüler kommen aus über 20 Nationen. „Wir sind bunt. Das ist gut so“, lautet Schlegls Motto. Das wird nun gefeiert – mit allem, was dazu gehört. „Alle Eltern, Großeltern, ehemaligen Schüler und alle, die sich für unsere Schule interessieren, sind willkommen“, sagt Schlegl.

Theaterstück : Premiere des Rübenzahltheaters im Modeon ist am Dienstag, 24. Mai, um 18 Uhr. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, die die 5. oder 6. Klasse besuchen, sind erhalten kostenlose Tickets an der Abendkasse. Weitere Tickets sind für fünf Euro an der Abendkasse ab 17.30 Uhr erhältlich. Eine weitere Aufführung findet am Mittwoch, 25. Mai, um 15.30 Uhr statt. Einlass ist um 15 Uhr. Es findet zudem eine Ausstellung statt mit Fotos von den Proben und vielem mehr.

