50 neue Wohnungen für Obergünzburg: Das soll mit den alten Diplona-Gebäuden passieren

50 neue, zeitgemäße und nachhaltige Wohnungen sollen in Obergünzburg gebaut werden. Was geplant ist und wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden soll.

13.11.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Das Ende der alten Diplona-Gebäude in Obergünzburg ist nah: Aus der Industriebrache am südwestlichen Ortsrand soll eine zeitgemäße und nachhaltige Wohnanlage werden. Der Marktrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan dafür einstimmig gebilligt. Laut Brigitte Schröder, die als Projektentwicklerin des Bauunternehmens Hubert Schmid an der Marktratssitzung teilnahm, sollen die Diplona-Bauten nächstes Jahr abgerissen werden, damit im Herbst 2023 mit dem Neubau begonnen werden kann. Der Großteil des alten Baumbestandes soll dabei erhalten werden.

