Ab Herbst "blitzt" Marktoberdorf die Raser selbst

In Marktoberdorf geht es schnellen Autofahrern an den Geldbeutel. Viele Bürger klagen über Raser. Wo ein Brennpunkt ist und was sich die Stadt davon verspricht.

06.05.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Seit Jahren beklagen sich vor allem die Balteratsrieder, es werde zu schnell durchs Dorf gefahren. Es sollte öfter „geblitzt“ werden. Doch die Kapazitäten der Polizei waren begrenzt. Doch nun könnten sich ihre Hoffnungen bald erfüllen.

Temposünder nicht nur in Balteratsried im Visier

Im Herbst beginnt das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte mit der Kontrolle des fließenden Verkehrs, sprich mit Geschwindigkeitsmessungen. Den ruhenden Verkehr, das Parken, übernimmt das gKU ab 2023, kündigte Martin Vogler von der Verwaltung im, Bauausschuss an. Seit Ende vergangenen Jahres gehört Marktoberdorf dem Verbund aus 39 Kommunen in Schwaben an.

Start mit Messungen an 15 Stellen in Marktoberdorf

Laut Vogler hat das gKU der Stadt empfohlen, mit 15 Messpunkten zu starten. Welche auch vom Gesetz her geeignet sind, werde mit der Polizei geklärt. In diesem Jahr kostet das die Stadt 5000 Euro. Ob der Betrag wieder herein kommt, hängt von der Disziplin der Autofahrer ab.

Oft bricht bei ihnen ein Aufschrei der Empörung los, wenn es sie erwischt hat und sie das rote Blitzlicht gesehen haben. Sie sprechen dann gern von Abzocke. Dem tritt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell entschieden entgegen: "Unser Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit". Dass es damit nicht immer zum Besten gestellt ist, habe er selbst erfahren, als er innerhalb von Balteratsried von einem Auto überholt wurde. Gerade diese Ortschaft sei ein "neuralgischer Punkt", Besonders dort sei es nötig, "scharf zu messen".

Messanlage in Marktoberdorf zeigen Wirkung

Vor allem die Zufahrt von Lengenwanger Seite ist gefährlich. Nur selten haben die Autofahrer bereits am Ortsschild nur noch 50 Stundenkilometer auf dem Tacho - trotz Schild mit spielenden Kindern und zweier alter Fahrräder, die am Straßenrand auf Kinder hinweisen. Deshalb ist dort auch eine Tempomessanlage aufgestellt, die dem Autofahrer zeigt, wie schnell er ist. Wie an anderen Stellen im Stadtgebiet, wo sie installiert sind, verfehlten diese Tafel ihren Zweck nicht, sagte Hell. Spätestens da treten die meisten Autofahrer auf die Bremse. Aber eben nicht alle.

