Abi-Jahrgang legt den besten Notenschnitt aller Zeiten in Marktoberdorf hin

27.06.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Trotz vieler Widrigkeiten durch die Pandemie während der letzten zweieinhalb Jahre hat der Abiturjahrgang 2022 des musischen Gymnasiums Marktoberdorf mit 1,99 den besten Gesamtdurchschnitt aller Zeiten erreicht, gab Schulleiter, Oberstudiendirektor Wilhelm Mooser, bei der Feier im Modeon bekannt.

Über die Hälfte der Abiturienten in Marktoberdorf hat eine 1 vor dem Komma

Sechs Abiturientinnen und Abiturienten haben mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen, über die Hälfte der 82 Schulabgänger erreichte in der Gesamtdurchschnittsnote eine Eins vor dem Komma. Es sei in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, 82 jungen Menschen das Abiturzeugnis zu überreichen, sagte Mooser.

Trotz vieler widriger Umstände seien sich die Jugendlichen gegenseitig ans Herz gewachsen, sagte Mooser. Darauf verweise auch das gewählte Motto „Habibis - Yallah, geh ma heim“. Deshalb habe er von einem lokalen Getränkehersteller eine Sonderedition (Cola-Mix) namens „Habibi 2022“ herstellen lassen, das den Abiturientinnen und Abiturienten veredelt mit einem dekorativen Herzen mit dem Zeugnis überreicht werde. Für die Zukunft wünschte Mooser: „Findet heraus, was Euch entspricht, entdeckt und entwickelt Eure besonderen Fähigkeiten und Talente weiter – lasst Euch nicht entmutigen.“

Bürgermeister von Marktoberdorf: Berufschancen sind gut

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell beglückwünschte die Jugendlichen zum guten Abschluss trotz der großen Einschnitte in den vergangenen Jahren. Die Berufschancen der Jugendlichen seien so gut wie noch nie. Hell wünschte den Absolventen alles Gute für ihre Zukunft. Sie seien in ihrer Heimat Allgäu immer willkommen.

Beim Abi-Motto handle es sich um Worte aus der Jugendsprache, erläuterten die Jahrgangssprecher Emma Holsteg und Samuel Vaupel. Dabei sei das „geh ma heim“ nicht unbedingt das Elternhaus gemeint, sondern die Stätte, wo sich jeder Einzelne daheim fühle - egal wo das einst sein möge.

Etliche Preise für die Abiturienten aus Marktoberdorf

Danach übergab Mooser gemeinsam mit seinem Stellvertreter Thorsten Krebs und Franz Pfaffenzeller die Zeugnisse. Stefan Schmid, Präsident des Rotary-Clubs Marktoberdorf freute sich, den diesjährigen Preis für Fleiß an vier Abiturienten übergeben zu können. Azize Bicakci erläuterte kurz die Frank Hirschvogel Stiftung in deren Namen sie die mit jeweils 1000 Euro dotierten Preise vergab.

Folgende Auszeichnungen wurden heuer vergeben:

Durch die Frank Hirschvogel Stiftung für die Abiturnote 1,0: Vinzenz Dosch, Jana Klaus, Ronja Rönnberg, Cornelia Schleburg, Johannes Tome und Samuel Vaupel.

„Preis für Fleiß“ vom Rotary-Club Marktoberdorf für Abitur 1,1: Amelie Kudlimay, Katharina Maier, Dennis Rödig sowie Benjamin Ruf.

Auszeichnung durch den Förderverein für besonders soziales Engagement: Emma Holsteg, Katharina Maier, Sophia-Magdalena Rollenmüller, Cornelia Schleburg und Samuel Vaupel.

