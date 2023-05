AGCO/ Fendt: Neues Kundenzentrum am Standort Jackson in Minnesota geplant

Am Standort Jackson in den USA soll 2024 ein neues Zentrum für Kunden und Veranstaltungen eröffnen. Das ist dort geplant.

26.05.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller AGCO/ Fendt fasst immer mehr in Nordamerika Fuß. Neues Projekt ist ein Zentrum für Kundenbesuche, Händlertreffen, Produkteinführungen und Veranstaltungen. Die sogenannte Fendt Lodge soll laut Pressemitteilung des Unternehmens im Jahr 2024 am Standort Jackson in den Vereinigten Staaten eröffnet werden. Im Werk dort werden derzeit die Fendt Rogator Trägerfahrzeuge und Raupentraktoren sowie andere AGCO-Maschinen hergestellt.

AGCO plant Ausbau des Standortes in den USA

Laut des amerikanischen Fendt-Mutterkonzerns AGCO soll der Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten zum Kundenzentrum der Marke Fendt in Nordamerika ausgebaut werden. Die Pläne für die Lodge seien noch nicht abgeschlossen, aber das Kundenzentrum werde etwa 16.000 Quadratmeter groß. Geplant sind dort der Pressemitteilung zufolge ein Historienbereich zum Anfassen, hochmoderne Tagungsräume, ein weiter Blick auf das Produktionsband im Werk sowie eine Kaffeebar und ein Shop.

Im Zentrum finden voraussichtlich häufig Kunden-, Händler- und interne Veranstaltungen statt. Öffentliche Besichtigungen seien aber ebenfalls möglich. „Fendt konzentriert sich intensiv auf ein hervorragendes Kundenerlebnis“, sagte Joe DiPietro, Vizepräsident von Fendt Nordamerika. „Die Fendt Lodge bietet unseren Kunden, Händlern und unserem Team eine einmalige Gelegenheit, sich zu treffen, auszutauschen und sicherzustellen, dass unsere Lösungen perfekt zu den Bedürfnissen unserer Kunden passen.“

