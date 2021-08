Achtung Sperrung: Autofahrer nach Marktoberdorf müssen ab sofort eine Extrarunde drehen

Aufgrund der Bauarbeiten auf der Bundesstraße B12 ist die Durchfahrt von Altdorf nach Marktoberdorf gesperrt. So lange müssen Autofahrer eine Umleitung fahren.

04.08.2021 | Stand: 11:40 Uhr

Seit Mittwochmorgen ist die Anschlussstelle Altdorf an der Bundesstraße B 12 gesperrt. Autofahrer, die von Altdorf nach Marktoberdorf oder in die entgegengesetzte Richtung wollen, müssen eine extra Runde drehen.

Auffahrt bei Altdorf auf B12 nicht möglich

Die Bauarbeiten dauern nach Angaben des Staatlichen Bauamtes in Kempten noch bis Samstag, 7. August, an. Wer in Altdorf auf die B 12 fahren möchte, wird über Altdorf beziehungsweise über die B 472 umgeleitet. Die nächtlichen Arbeiten auf der B 12 selbst sind hingegen seit dem gestrigen Mittwoch beendet. Die Sperrung hatte zuletzt für verstopfte Straßen in Marktoberdorf gesorgt.

Schilderwald am Kreisel bei Altdorf: Autofahrer werden wegen der Bauarbeiten auf der B12 umgeleitet. Bild: Stefanie Gronostay

Über 20.000 Fahrzeuge fahren täglich auf der B12

Über 20 000 Fahrzeuge sind täglich auf der Bundesstraße zwischen Buchloe und Kempten unterwegs. In der Nacht auf Mittwoch sollten zwischen Geisenried und Altdorf noch die Fahrbahnmarkierungen angebracht werden.

