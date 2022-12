Fendt würdigt 272 Mitarbeiter für ihre bis zu 40 Jahre lange Treue

272 Mitarbeiter von Fendt haben in Marktoberdorf ihre langjährige Betriebstreue gefeiert. Das Unternehmen feiert allerdings noch ein anderes Jubiläum.

15.12.2022 | Stand: 09:34 Uhr

Der Landmaschinen-Hersteller AGCO/ Fendt hat im Fendt-Forum in Marktoberdorf kürzlich 272 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. 29 davon blicken bereits auf 40 Jahre Fendt zurück, 51 Fendtler feierten ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum und 192 ihr zehnjähriges. „Gemeinsam kommen sie auf 4355 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Fendt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtechnik-Unternehmens zu der Ehrungsfeier.

Die Erfahrung, das Wissen und die Motivation der Geehrten machten den Erfolg von Fendt aus

Die Fendt-Geschäftsführung würdigte dabei ausführlich den Einsatz der langjährigen Fendtler. Ingrid-Bußjäger Martin, Geschäftsführerin für Finanzen und IT bei Fendt, betonte: „Durch den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Fendt zu dem erfolgreichen Unternehmen geworden, das es heute ist.“ Die Erfahrung, das Wissen und die Motivation der Geehrten machten „die hohe Qualität der Produkte und den Erfolg des Unternehmens“ aus, sagte Bußjäger-Martin laut der Presseerklärung.

Ingrid Bußjäger-Martin von der Geschäftsführung bei AGCO/Fendt ehrte die Mitarbeiter. Bild: Alfred Michel (Archivbild)

Bußjäger blickt auch auf die "Riesenherausforderung" des Cyber-Angriffs auf AGCO zurück

Sie blickte mit den Jubilaren auch auf schwierige Momente im vergangenen Unternehmensjahr zurück. „Eine besondere und ungewöhnliche Situation war der Cyber-Angriff“, sagte Bußjäger-Martin. „Diese Riesenherausforderung“ habe man aber „im Sinn des Fendt-Geistes“ gemeinsam durchgestanden. (Lesen Sie auch: Krieg in der Ukraine findet auch im Cyberraum statt. Wer steckt hinter dem Hackerangriff auf AGCO Fendt?)

In diesem Jahr brachte Fendt, wie berichtet, seinen Fendt Vario der siebten Generation heraus

Auch den großen Feldtag im Sommer ließ die Fendt-Geschäftsführerin Revue passieren. „Wir waren in diesem Jahr nach langer Pause wieder in Wadenbrunn bei Würzburg und haben dort unseren Fendt 700 Vario der siebten Generation vor der Presse sowie unseren europäischen Vertriebspartnern vorgestellt“, berichtete Bußjäger-Martin. Mitte Oktober habe Fendt wiederum seine Ladewagenproduktion im niedersächsischen Wolfenbüttel eröffne (die Redaktion berichtete).

Auch das Nachhaltigkeitsforum, das Fendt Ende Oktober erstmals gemeinsam mit Landwirten, Politikern, Vertretern der Wirtschaft sowie von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und dem Lebensmittelhandel veranstaltet hatte, sprach Bußjäger an. Dabei ging es, wie berichtet, nicht zuletzt um aktuelle und künftige Herausforderungen für die deutsche Landwirtschaft.

Auch diese Mitarbeiter wurden bei Fendt geehrt. Sie sind seit 25 Jahren im Unternehmen tätig. Bild: Brigitte_Huber

Unter anderem wurde auch das Gesundheitsmanagement bei Fendt ausgezeichnet

Die Fendt-Geschäftsführerin sprach außerdem die diversen Preise an, die das Unternehmen in diesem Jahr bekommen hat – besonders den der Fachzeitschrift „Personalwirtschaft“, welche das Betriebliche Gesundheitsmanagement bei AGCO/Fendt auszeichnete. Ihr Fazit am Ende lautete gemäß der Pressemitteilung: „Ein rundherum erfolgreiches Jahr für Fendt“ – und das habe das Unternehmen vor allem seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. (Lesen Sie dazu auch: Was tut die Firma Fendt für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter?)

Übrigens blickt AGCO/Fendt heuer noch auf ein weiteres zehnjähriges Jubiläum zurück. Seit Herbst 2012 nämlich gibt es den sogenannten Fendt Werksverbund – laut Unternehmen „ein Meilenstein der Unternehmensgeschichte“.

Vor zehn Jahren eröffnete Fendt das nach seinen Angaben "weltweit modernste Traktorenwerk"

Denn im September 2012 eröffnete Fendt das nach seinen Angaben „weltweit modernste Traktorenwerk“. Im Verbund mit dem Kabinenwerk in Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth sowie dem Getriebe- und dem Traktorenwerk in Marktoberdorf war dabei vor zehn Jahren eine Traktorenproduktion entstanden – in der alle Traktor-Baureihen auf nur einem Produktionsband gefertigt werden.