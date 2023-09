Bekommt Aitrang einen Bahnhalt?

Bei der Bürgerversammlung in Aitrang äußert sich Bürgermeister Hailand zu verschiedensten Themen. Neben Mobilität und Energie geht es auch um den Radwegebau.

26.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Recht ruhig verlief die Bürgerversammlung in Aitrang. Es kamen auch längst nicht so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren. Bürgermeister Michael Hailand informierte unter anderem ausführlich zur geplanten Bürgerbefragung fürs Innenentwicklungskonzept, während Zweite Bürgermeisterin Andrea Merk die mögliche Bürgerbeteiligung bei der geplanten Friedhofssanierung erläuterte.

Die Anwesenden bewegten hauptsächlich die geplante Nahwärmeversorgung im Süden der Gemeinde, der Radwegebau und ein Bahnhalt in Aitrang.

Mobilität in Aitrang: Radwege und ein Bahnhalt sind im Gespräch

Auf die Frage danach wies Bürgermeister Hailand darauf hin, dass der angesprochene Radwegebau, beispielsweise von Wenglingen zum Höllweiher, über Ruderatshofener Flur führen. Er versprach, mit seinem Amtskollegen dort erneut Kontakt aufzunehmen. Der gewünschte Radweg von Aitrang nach Unterthingau entlang der Kreisstraße müsse gemeinschaftlich mit dem Landkreis geplant und ausgeführt werden. Unterthingau befürworte die kürzeste Verbindung, die aber nicht entlang der Kreisstraße sondern teilweise über Ruderatshofener Markung führe.

Zur Frage, ob Aitrang einen Bahnhalt erhält, erläuterte Hailand, dass zwischen Buchloe und Kempten noch ein Bahnhalt kommen soll, dass sich aber auch Kempten um einen solchen beworben hat. Deshalb habe er auch den Regionalen Planungsverband eingeschaltet. Anfang Oktober sollen weitere Gespräche mit der Bahn stattfinden.

Nahwärme- und Breitbandausbau auf einen Sreich?

Zur Frage, wann auf der Blenkswiese gebaut werden könne, erinnerte der Bürgermeister daran, dass es sich hier um ein Privatgrundstück handle. Zur Sanierung der Straße „Am Katzenberg“ bestätigte er, dass bei der Ausführung dieser Maßnahme auch gleich die Rohre für Nahwärmeversorgung und Breitbandausbau verlegt werden sollen.

Wegen des Standorts für die Nahwärmeversorgung fänden derzeit Gespräche mit der Bahn statt, da das entsprechende Grundstück in deren Eigentum stehe. Zur Sorge der Nachbarn wegen möglicher Geruchsemissionen und Verkehrsbelästigung wurde seitens der Gemeinde vorgeschlagen, eine solche Anlage beispielsweise in Baisweil zu besichtigen, die dort ebenfalls mitten im Ort bestehe.

Aitranger wollen mehr Abendsprechstunden bei der Verwaltungsgemeinschaft

Den Wunsch für mehr Abendsprechstunden bei der Verwaltungsgemeinschaft für die arbeitende Bevölkerung will Hailand an die VG weitergeben. Berufstätige müssten derzeit die Beantragung und die Abholung von Pass oder Personalausweis jeweils in ihrem Urlaub vornehmen. Dann bestätigte er, dass die Grundsteuerreform letztlich für die Bürger steuerneutral sein soll. Ob deshalb die in der Gemeinde festgesetzten Steuermessbeträge gesenkt werden, konnte er aber noch nicht sagen.

Zum Schluss erzählte Hailand noch von zwei recht unschönen Vorkommnissen: Im Kneippbecken hat jemand vier Goldfische ausgesetzt, die inzwischen aber eine neue Heimat gefunden hätten. Dann wurde durch Vandalismus am Dorfplatz von Huttenwang die elektrische Wasserpumpe des Dorfbrunnens im Wert vom 500 Euro zerstört.

