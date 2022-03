Aitrang investiert 20.000 Euro in den Hochwasserschutz: Das ist geplant

Seit 1998 ist die Gemeinde an dem Thema dran. Nun soll es an die Planung und Umsetzung gehen. Bürgermeister Heiland informiert über die weiteren Pläne.

Schon seit 1998 beschäftigt sich die Gemeinde Aitrang mit dem Hochwasserschutz für die Gemeinde. Mehrere Planungen und Schutzkonzepte wurden seither erstellt aber aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat das Gremium nun mit drei Gegenstimmen beschlossen, ein Ingenieurbüro mit der Erstellung der Unterlagen für einen Termin mit den Fachbehörden zu beauftragen.

Der Hochwasserschutz ist für Aitrang eine Pflichtaufgabe im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit, sagte Bürgermeister Michael Hailand in der Sitzung. Auch der neue Gemeinderat habe sich bereits in mehreren Sitzungen mit dem Thema intensiv beschäftigt. Mit dem Wasserwirtschaftsamt, den Mühlenbesitzern, den Fischereipächtern und den Planungsbüros Ringler und Mooser hätten mehrere Besprechungen stattgefunden.

Landkreis Ostallgäu baut ohne Hochwasserschutzplanung Kreisstraße nicht aus

Die Hochwasserkatastrophe an der Ahr erfordere auch in Aitrang eine Hochwasserschutzumsetzung, erläuterte Hailand. Zudem werde der Landkreis die Kreisstraße OAL 3 (Thingauer Straße) ohne eine Hochwasserschutzplanung nicht ausbauen. Denn diese sei für den Brückenquerschnitt und die Höhenlage der Kreisstraße wichtig. Im Januar habe das Ingenieurbüro Ringler dem Gemeinderat eine kostengünstige HQ100-Schutzmaßnahme vorgestellt. Nach dieser soll der bebaute Bereich zwischen Thingauer und Elbseestraße eingedeicht werden. Dafür sind keine großen Retensions- und Polderflächen erforderlich. Dieser Vorschlag sei bereits im Hochwasserschutzkonzept 2016 vom Ingenieurbüro Mooser enthalten gewesen. Doch gebe es bei der Grundwassersituation unterschiedliche Auffassungen. Das Büro Ringler hat sich laut Bürgermeister mit der Sanierung des Mühlbachdamms in die Hochwasserproblematik in Aitrang eingearbeitet. Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden vorab bereits über die Deichlösung informiert.

Dammsanierung in Aitrang startet

Der Gemeinderat beschloss deshalb, das Büro Ringler mit der Erstellung der notwendigen Planungsunterlagen für ein gemeinsames Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt, mit Naturschutz, Wasserrecht und Kreisstraßenverwaltung des Landratsamtes zum Preis von 6000 Euro zu beauftragen. Im Haushaltsjahr sind für den Hochwasserschutz 20.000 Euro eingeplant. Der Beginn der Mühlbachdammsanierung zwischen Feuerwehrhaus Aitrang und Untere Mühle ist für Anfang dieser Woche vorgesehen, teilte Hailand weiter mit. Mit Beeinträchtigungen im Bereich der Bachstraße und den angrenzenden Bereichen sei zu rechnen. Er bat um Verständnis.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, wurde in der Bürgerversammlung in Huttenwang von mehreren Bürgern eine innerörtliche Tempobegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde gefordert. Eine anschließend durchgeführte verstecke Geschwindigkeitsmessung an der Straße von Ebersbach her hat ergeben, dass während der Messung 308 Kraftfahrzeuge schneller als 51 Stundenkilometer unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Raser um 10 Uhr morgens mit Tempo 95. In der anschließenden Diskussion sprachen sich die Räte dafür aus, vor der Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung ein Stimmungsbild aller Huttenwanger Bürgerinnen und Bürger einzuholen.

Hailand wies noch darauf hin, dass in den nächsten Monaten in Huttenwang eine weitere Straßenlampe an der Hauptstraße in Richtung Ebersbach aufgestellt werden soll. Durch drei bereits im vergangenen Jahr zusätzlich aufgestellte Lampen wurde die Verkehrssicherheit in Huttenwang bereits verbessert. Die Straßenbeleuchtung war ebenfalls Thema in der Bürgerversammlung Huttenwang.

Ohne Gegenstimme entsprach der Gemeinderat dem Antrag des TSV Aitrang für einen Zuschuss in Höhe von 7500 Euro für die Anschaffung eines Mähroboters für die neuen Sportplätze an der Wenglinger Straße.

